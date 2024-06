¿De qué trató la mañanera este jueves 27 de junio de 2024? Resumen minuto a minuto

Sigue el minuto a minuto de la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para este jueves 27 de junio de 2024, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional en la Ciudad de México (CDMX).

¿De qué trató la mañanera de AMLO hoy 27 de junio?

Intento de golpe de Estado en Bolivia

El presidente López Obrador celebró que no se consumará un golpe de Estado en Bolivia: “Hay mucha inestabilidad y afortunadamente respondió bien el gobierno de Luis Arce y el pueblo de Bolivia rechazando el Golpe Militar y una buena parte de las fuerzas armadas no secundaron y estuvo muy bien la comunidad internacional. Todos los países rechazaron el golpe de Estado. Genera incertidumbre y daña la economía de los pueblos. Qué bien que no prosperó este golpe de Estado”, dijo.