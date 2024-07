¿De qué trató la mañanera de AMLO este 24 de julio de 2024? Resumen minuto a minuto

Sigue el resumen minuto a minuto de la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para este miércoles 24 de julio de 2024, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional en la Ciudad de México (CDMX), presentada por Fuerza Informativa Azteca (FIA).

En la conferencia se encontraron Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Gobernación, y Marath Bolaños López, secretario del Trabajo y Previsión Social.

¿De qué trató la mañanera de AMLO hoy 24 de julio?

Jóvenes Construyendo el Futuro

El titular de la Secretaría del Trabajo, Marath Bolaños, dio a conocer resultados del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, donde hasta la fecha hay 2 millones 973 mil 454 jóvenes beneficiarios.

AMLO habla de Tabasco

El presidente habló acerca de Tabasco, donde, dijo, fue donde más votos obtuvo Claudia Sheinbaum. “En Tabasco nunca ha echado raíces el partido conservador, es el estado más tropical y liberal del país. El PAN nunca ha tenido presencia, es en donde menos presencia, desde su nacimiento, ni siquiera tenía registro. Siempre hemos sido liberales o radicales, lo cual atribuyo al Trópico; el calor hace que brote la ruda franqueza”, señaló.

Planta de autos eléctricos en Santa Catarina, Nuevo León

El presidente López Obrador se refirió al plan para congelar la instalación de la planta de autos eléctricos que se instalaría en Santa Catarina, Nuevo León: “Ellos toman esa decisión. Sostienen que como el presidente Trump habló que no se iban a vender carros que se produzcan en México quieren esperar a que pase la elección en Estados Unidos para ver si no les afecta en caso de que gane el presidente Trump y se lleve a la práctica esta manifestación de que no se van a comprar carros fabricados en México y Estados Unidos”.

Propuesta de Donald Trump sobre vender automóviles únicamente en EU

El presidente López Obrador rechazó que se pueda hacer realidad la propuesta de Donald Trump para que en Estados Unidos solo se puedan vender automóviles fabricados en ese país, ya que su costo sería elevado: “Esto no es serio porque no podrían hacerse los vehículos que se consumen en Estados Unidos, en Estados Unidos no es porque no tengan tecnología o capacidad, es porque son muy altos sus costos de producción. Esa declaración de Trump se hace en el marco de las campañas y en las campañas hay mucha pasión y retórica”.