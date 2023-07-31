¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del lunes 31 de julio

Esta es la mañanera de AMLO, minuto a minuto en resumen que te presenta Fuerza Informativa Azteca (FIA). La conferencia se llevó a cabo desde Palacio Nacional este lunes 31 de julio de 2023.

Sigue el minuto a minuto de la conferencia matutina:

Avances en el Tren Maya de la CFE

Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó la incorporación de la dependencia para la construcción del proyecto del Tren Maya. En ese sentido, indicó que se invirtió más de 8 mil millones de pesos para construir el sistema eléctrico que alimentará a la megaobra.

AMLO asevera que no se realizarán más plantas nucleares

AMLO destacó que no promoverá la creación de más plantas nucleares, pero se tiene toda la seguridad de la planta en Laguna Verde, Veracruz.

López Obrador habla sobre conflicto entre Rusia y Ucrania

El presidente destacó que si las partes en conflicto convoca, Rusia y Ucrania, México siempre optará por la paz. Asimismo, señaló que la única que se potencia es la industria bélica, el uso de armas.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ dijo que México podría participar en las negociaciones de #paz en Arabia Saudita para acabar con la guerra de Rusia contra Ucrania pic.twitter.com/qnIrwTHAjO — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 31, 2023

AMLO habla sobre iniciativa para que se elijan a jueces y magistrados

"Antes de que yo termine, enviaré la iniciativa de reforma para que se elijan a jueces y magistrados", señaló. “Hay mucha corrupción en todo el Poder Judicial. Ahora están completamente descarados, bloqueando todas las iniciativas de cambio y apoyando a la delincuencia organizada y de cuello blanco. Se quitaron la máscara”, reiteró.

AMLO exhibe a jueces en Puebla

El mandatario exhibió a tres jueces en Puebla por las resoluciones para liberar a dos presuntos secuestradores y del ministro de culto, Gerardo Gómez, que supuestamente abusó sexualmente de un menor de edad en Aquixtla.

López Obrador exhibe a Vicente Fox en su sección "No lo digo yo"

AMLO exhibió a Vicente Fox en su sección "No lo digo yo", donde mostró dos tuits del expresidente sobre su arrepentimiento de no cumplir el desafuero del morenista.

López Obrador habla sobre el caso de la joven desaparecida en Alemania, María Fernanda

AMLO afirmó que, a través de la secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), Alicia Bárcena, que busque la manera de acercarse al presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, para que intervenga en la búsqueda de la joven estudiante.

AMLO dio detalles sobre los asesinatos de José Guadalupe Fuentes Brito y su hijo

El pasado sábado José Guadalupe Fuentes y su hijo fueron asesinados en un asalto en la Autopista del Sol en Guerrero, después se dio a conocer que eran personas cercanas del excanciller Marcelo Ebrard.

Al ser cuestionado, AMLO dijo: "Se considera que fue por lo mismo. Se piensa que el señor de la camioneta vio algo sobre el crimen del señor y su hijo, y por eso también lo asesinaron. Se está investigando”.