¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del martes 4 de julio

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta la mañanera de AMLO minuto a minuto y en vivo, la cual se llevó a cabo en Palacio Nacional, de este martes 4 de julio de 2023.

Sigue el minuto a minuto de la conferencia matutina:

Avances en equipos electromecánicos de hospitales

El titular del IMSS, Zoé Robledo, mencionó que en total han sido 9 mil 446 acciones de intervención en los equipos electromecánicos, se han intervenido 210 hospitales con 276 millones de pesos de inversión.

Avances en campaña "Si te drogas, te dañas"

Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Educación, informa sobre los avances de la campaña "Si te drogas, te dañas".

AMLO habla de la respuesta de la senadora Xóchitl Gálvez

"Eso sí calienta, respeto su punto de vista, ya aclaré ayer de que ella es la candidata de la mafia del poder", dijo. Asimismo, acusó que sería la representante de Salinas, Fox, entre otros. "Está en su derecho de participar", destacó.

López Obrador habla de la respuesta de SCJN sobre no bajar los sueldos

"Era de esperarse una respuesta así, leguleya", mencionó AMLO. Posteriormente, mostró una diapositiva de 40 supuestos excesos del poder judicial.

López Obrador habla sobre el atentado en contra de secretario de Gobierno de Tamaulipas

"Se está haciendo la investigación (...). Fue una hazaña del pueblo de Tamaulipas el haber elegido al doctor Américo Villarreal como gobernador", mencionó.

AMLO da su opinión sobre el PRI

"Es muy lamentable que el PRI haya terminado de esa manera, no tiene que ver con sus orígenes", sobre renuncias en el tricolor.

Vacunación contra Covid-19 comenzaría en octubre

La Secretaría de Salud estudia aplicar desde octubre vacunas anti Covid-19, pero solo para adultos mayores, aunque todavía no se sabe cuál marca.

AMLO se despide con la canción "Tenías que ser tú", de la cantautora Silvana Estrada.