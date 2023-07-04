“Eso sí calienta": AMLO contesta a Xóchitl Gálvez tras llamarlo machista

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), este fue cuestionado sobre lo que dijo la senadora panista Xóchitl Gálvez después de que la señalara como el "dedazo" de Va por México como candidata presidencial rumbo a las elecciones 2024.

“Eso sí calienta. Respeto su punto de vista. Ya aclaré ayer que ella es la candidata de la mafia del poder, para ser más claros, es la candidata de Salinas, es la candidata de Fox, es la candidata de Claudio X González y de otros traficantes de influencias”, mencionó AMLO.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ así respondió a los dichos de Xóchitl Galvez quien la acusó de machista pic.twitter.com/c02ArTGDKM — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 4, 2023

¿Por qué Xóchitl Gálvez le dijo machista a AMLO?

A través de un video publicado en sus redes sociales, la senadora Xóchitl Gálvez señaló que el presidente López Obrador era un machista, ya que "no podía concebir que una mujer fuerte y capaz pueda ganarse por sí misma una posición en la política".

Asimismo, dijo que las únicas mujeres a las que respeta AMLO es la que él mismo impone y afirmó que a ella nunca le han regalado nada.

Xóchitl Gálvez respondió a #AMLO luego de que el presidente asegurara en la mañanera que la oposición ya decidió que ella será su candidata presidencial.



📹 (vía @XochitlGalvez) pic.twitter.com/ASgv6wi5jV — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 3, 2023

La acusación de Xóchitl Gálvez se dio después de que el mandatario refirió que él tiene información exclusiva de que sería ella la elegida como candidata presidencial del bloque opositor, por lo que, afirmó, el proceso de Va por México sería solamente una simulación.

“Fue un proceso de consulta de los de arriba, quienes no dan la cara, pero quienes aportan el dinero para la guerra sucia, consulta también con los dueños de los medios, con los intelectuales”, aseveró.

En ese sentido, AMLO refirió que esta es la razón por la que algunos se han bajado de la contienda por la presidencia para 2024, como es el caso de Lilly Téllez, Claudia Ruiz Massieu, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, el senador Germán Martínez, el empresario Gustavo de Hoyos y Alejandro Murat, exgobernador de Oaxaca. Todos ellos habrían expresado que el método no les parecía confiable.