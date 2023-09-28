¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen en vivo del jueves 28 de septiembre

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen minuto a minuto y en vivo de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para este jueves 28 de septiembre, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional.

Sigue en vivo la mañanera de AMLO:

Rescate arqueológico del Tren Maya

Diego Prieto, titular del INAH, informó acerca del salvamiento arqueológico en el megaproyecto del Tren Maya.

AMLO habla sobre caso de jóvenes asesinados en Zacatecas

Tras el hallazgo sin vida de 6 de los 7 jóvenes desaparecidos en Villanueva, Zacatecas, autoridades mantienen vigilado a Sergio Yobani Acevedo Rodríguez, quien está hospitalizado debido a las graves heridas que padece: "Está declarando el porqué de estos crímenes. No adelantarnos y esperar a tener más información”, señaló AMLO.

AMLO acepta incremento de homicidios

El presidente López Obrador reconoció un incremento de homicidios dolosos derivados de hechos de violencia en Nuevo León, Zacatecas y otros estados con presencia criminal:

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reconoció un incremento de #homicidios dolosos derivados de hechos de violencia en Nuevo León, Zacatecas y otros estados con presencia criminal https://t.co/dwd8XSGPFC pic.twitter.com/KHVUu7NH4d — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 28, 2023

"En todos los casos hay este tipo de hechos lamentables en distintas partes. Antier y ayer se nos incrementaron mucho los homicidios en el País, sobre todo antier. Ayer ya hubo una disminución, pero bien localizados y estamos actuando, estamos trabajando con ese propósito", señaló.