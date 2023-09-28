“Es lamentable": AMLO afirma que se realizan investigaciones en caso de asesinato de jóvenes en Zacatecas

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre los jóvenes secuestrados en el municipio de Villanueva, Zacatecas. En ese sentido, afirmó que se encuentran trabajando en las investigaciones. Aunado a ello, habló sobre los hechos ocurridos en Nuevo León, Monterrey.

"Es lamentable lo que pasó en Zacatecas, de los jóvenes, lo mismo, se está haciendo la investigación, de los jóvenes hay uno que está vivo y está declarando para conocer el porqué de estos crímenes, no adelantamos y esperar a tener más información", señaló.

#EnLaMañanera | Tras el hallazgo sin vida de 6 de los 7 jóvenes desaparecidos en Villanueva, #Zacatecas, autoridades mantienen vigilado a Sergio Yobani Acevedo Rodríguez, quien está hospitalizado debido a las graves heridas que padece https://t.co/togEdxA7TB pic.twitter.com/Sq6R4B1WLH — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 28, 2023

Cuerpos tirados y narcobloqueos en Nuevo León

Los 12 cuerpos tirados y los narcobloqueos en que se registraron en la carretera Nacional de Nuevo León son por la pelea de dos grupos criminales, así lo explicó el presidente López Obrador:

"Es una confrontación entre grupos que se está dando en esa zona de Nuevo León y estamos ayudando al gobierno de Nuevo León y está actuando la Guardia Nacional y la Defensa”.

Posteriormente, le preguntaron al mandatario si sabía qué grupos criminales se estaban enfrentando en Nuevo León: "No quiero desde aquí mencionarlos, desde luego que sé, tenemos información, pero decirle a la población de Zacatecas, de Nuevo León, que estamos trabajando de manera coordinada con las autoridades locales y vamos a seguir combatiendo a la delincuencia", dijo.

#EnLaMañanera | Los 12 cuerpos tirados y los narcobloqueos en que se registraron en la Carretera Nacional de #NL son por la pelea de dos grupos criminales, así lo explicó el presidente @lopezobrador_ https://t.co/dwd8XSGPFC pic.twitter.com/JKR4BEFUAV — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 28, 2023

¿Qué pasó con los jóvenes asesinados en Zacatecas?

Siete jóvenes se encontraban desaparecidos desde el pasado domingo 24 de septiembre; sin embargo, trascendió el pasado miércoles 27 que seis de ellos fueron hallados muertos y solo uno sobrevivió. El adolescente que encontraron estaba golpeado, por lo que lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

La Fiscalía de Zacatecas informó que, tras investigaciones y declaraciones recabadas, los jóvenes se encontraban durmiendo en el rancho “El Potrerito” luego de acudir a un convivio en el municipio de Villanueva.

Cerca de las 05:00 horas, sujetos armados ingresaron al predio para secuestrar a los jóvenes y posteriormente asesionarlos.