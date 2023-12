¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen en vivo del miércoles 27 de diciembre de 2023

Este es el resumen minuto a minuto de la mañanera de AMLO hoy, miércoles 27 de diciembre de 2023, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional, en la Ciudad de México (CDMX).

Sigue en vivo la conferencia de AMLO:

Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada de Personas Desaparecidas

Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, afirmó que no se han eliminado personas en los números de desaparecidos. Son más de 90 mil desaparecidos los que él busca el gobierno federal, según Teresa Guadalupe Reyes, la nueva comisionada nacional de búsqueda.

AMLO habla sobre cuando deje el poder

“Una vez que entregue la banda, yo me jubilo y no voy a atender a nadie, siempre voy a recordar a todos con amor, siempre, con mucho cariño, pero yo ya no voy a tener ninguna relación”, aseveró AMLO.

Reunión con secretarios de Estado de Estados Unidos

El presidente López Obrador confirmó que el tema migratorio será clave en la reunión que sostendrá con una delegación de alto nivel encabezada por Antony Blinken: “Queremos ponernos de acuerdo porque como hay elecciones va a alentarse el tema migratorio. Lo usan como bandera”, dijo.