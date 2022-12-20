México planteará una alianza para combatir la pobreza en América

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, reveló la agenda que se abordará en la Cumbre de Líderes de América del Norte, en el que destaca que México propondrá una alianza regional para combatir la pobreza en el continente llamada Alianza para la Prosperidad de los Pueblos de las Américas.

En la mañanera de hoy, Ebrard detalló que la Cumbre de Líderes de América del Norte se realizará el 10 de enero de 2023, además de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mantendrá una reunión con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

#EnLaMañanera | El combate a la pobreza será el tema clave de décima edición de la Cumbre de las #Américas que será este 10 de enero en #México así lo informó el canciller @m_ebrard pic.twitter.com/5NX1wVPqJ2 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 20, 2022

El canciller explicó que el objetivo de la cumbre se buscará fomentar la mayor colaboración para combatir la pobreza extrema y la desigualdad, agravadas por la pandemia de Covid-19, por lo que se propondrá la Alianza para la Prosperidad de los Pueblos de las Américas.

Detalló que esta alianza buscaría una distribución más igualitaria de los recursos económicos a partir del fortalecimiento de las relaciones comerciales en el continente.

También se buscará mantener a América del Norte como la principal potencia comercial a nivel global para establecer nuevos vínculos en el continente.

México y EU abordarán tema del Plan Sonora

Ebrard explicó que previo a la cumbre con Estados Unidos y Canadá, AMLO se reunirá con Biden el 9 de enero en el que se plantean acciones para fortalecer las relaciones comerciales y acelerar los proyectos de infraestructura fronteriza.

Además, se presentará a Joe Biden el Plan Sonora, como parte del diálogo para el fortalecimiento de la integración, que busca la transición hacia energías limpias.

Al respecto, Ebrard reveló que se espera una inversión de 48 mil millones de dólares en el Plan Sonora, ya que se busca que de 2022 a 2030 haya energías limpias.

Este plan también contempla el impulso del litio, por lo que se prevé que se inicien planes de exploración y producción de este mineral.

