¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del jueves 3 de noviembre

Este 3 de noviembre en la mañanera de AMLO se abordaron temas como el reporte de Cero Impunidad; este es el resumen de la conferencia de López Obrador.

Conferencia de prensa en vivo, desde Palacio Nacional. Jueves 03 de noviembre 2022 | Presidente AMLO

AMLO agradece trabajo de Ricardo Mejía

El Presidente reconoció el trabajo de Ricardo Mejía como subsecretario de Seguridad y aseguró que le aligera la carga.

“Es un gran apoyo, es quien me aligera la carga en este tema que nos preocupa y ocupa que es garantizar la paz y la tranquilidad”, dijo.

#EnLaMañanera | Tras la emisión de la convocatoria para elegir candidato de #Morena a la gubernatura de #Coahuila el presidente @lopezobrador_ agradeció el trabajo de su Subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, quien en breve se apuntará formalmente en ese proceso pic.twitter.com/WebPHEGydI — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 3, 2022

AMLO recheca que Reforma Electoral vaya a desaparecer al INE

En conferencia, López Obrador explicó los pilares en los que se basa la Reforma Electoral y rechazó que se busque desaparecer el órgano electoral, como aseguran sus opositores.

“Nadie desaparece o va desparecer al INE lo que se quiere es que el INE no esté en manos de la oligarquía antidemocrática corrupta que a través de los partidos nombraban a los consejeros”, sostuvo.



#EnLaMañanera | En medio de las negociaciones de la Reforma Electoral y en las que se perfila una fusión de #INE con los Organismos Públicos Locales Electorales, el presidente @lopezobrador_ rechazó que su propuesta busque desaparecer al órgano electoral. pic.twitter.com/2LAQBJ5QvM — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 3, 2022

AMLO pide tercera encuesta sobre Reforma Electoral

El mandatario opinó acerca de la encuesta del INE realizada sobre septiembre en el que la ciudadanía avala la Reforma Electoral que se analiza en el Congreso de la Unión. Al respecto, AMLO pidió que se haga una tercera encuesta para conocer la opinión de la gente y acusó tanto al instituto como a partidos políticos de ocultar los resultados.

“Ayer dieron a conocer una encuesta que ellos pagaron, una que aprincipios de año y otra en septiembre y no dieron a conocer los resultados, y como no les favorecían, ocultaron la información. Ayer sale el presidente del INE, que la verdad pena ajena, a decir que pues eso era hace dos meses pero que las cosas han cambiado porque no estaba en debate todavía el tema de la Reforma Electoral, ya se enteró más gente. Sería muy bueno hacer otra”, expresó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se manifestó a favor de que #INE haga otra encuesta sobre opinión de ciudadanos sobre Reforma Electoral pic.twitter.com/lvCYrlQ4yo — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 3, 2022

Reporte de de Cero Impunidad



El subsecretario de seguridad, Ricardo Mejía, informó que del 27 octubre al 2 noviembre se reportaron 7 mil 515 detenidos, de los cuales 7 mil 267 se presentaron para proceso ante el Ministerio Público.

Mejía destacó el cateo en Tapachula Chiapas en el que se logró incautar más de dos toneladas de coca, que representa una afectación estimada a la delincuenca de 479 billones de pesos.



Viernes operará autopista Guadalajara-Colima: Banobras

Jorge Mendoza, director de Banobras, informó que a partir del viernes operará el tramo de la autopista Guadalajara-Colima

“Este proyecto va lograr disminuir de dos horas a una hora y media de Guadalajara a Colima”, dijo.

Por otra parte, agregó que se han desembolsado dinero para proyectos en Veracruz, la Ciudad de México, Nuevo León y Oaxaca.