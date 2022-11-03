Deberían hacer otra: AMLO por encuesta del INE sobre Reforma Electoral

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer su posición acerca de la encuesta del INE sobre la Reforma Electoral y recomendó hacer otra para continuar con el debate de la iniciativa que es analizada en el Legislativo.

En la mañanera de hoy, acusó que los resultados de la encuesta del INE sobre la Reforma Electoral se ocultaron entre los partidos políticos, pero celebró los resultados que apoyan su iniciativa.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se manifestó a favor de que #INE haga otra encuesta sobre opinión de ciudadanos sobre Reforma Electoral pic.twitter.com/lvCYrlQ4yo — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 3, 2022

“Ayer dieron a conocer una encuesta que ellos pagaron, una a principios de año y otra en septiembre, y no dieron a conocer los resultados, y como no les favorecían, ocultaron la información”, expresó.

AMLO rechaza que Reforma Electoral busque desaparición del INE

López Obrador reiteró que la iniciativa de Reforma Electoral que se envió al Legislativo para su análisis busque la desaparición del órgano electoral y aseguró que se busca la austeridad y la democratización de las elecciones.

"Nadie desaparece o va desaparecer al INE lo que se quiere es que el INE no esté en manos de la oligarquía antidemocrática, corrupta, que a través de los partidos nombraban a los consejeros del INE, gentes sin principios, sin vocación democrática”, opinó.

#EnLaMañanera | En medio de las negociaciones de la Reforma Electoral y en las que se perfila una fusión de #INE con los Organismos Públicos Locales Electorales, el presidente @lopezobrador_ rechazó que su propuesta busque desaparecer al órgano electoral. pic.twitter.com/2LAQBJ5QvM — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 3, 2022

El Presidente arremetió de nuevo contra el titular del órgano electoral, Lorenzo Córdova y su opinión sobre la encuesta del INE acerca de la Reforma Electoral .

“Ayer, sale el presidente del INE, que la verdad da pena ajena, a decir que pues eso era hace dos meses pero que las cosas han cambiado porque no estaba en debate todavía el tema de la Reforma Electoral, ya se enteraron más gente”, dijo.

"Sería bueno que hicieran otra igual porque ya la gente está informada y seguramente ya cambió como sostiene el presidente del INE", recomendó.