¿Qué se dijo en la mañanera de AMLO? Resumen del viernes 4 de noviembre

Este viernes 4 de noviembre en la mañanera de AMLO se abordaron diversos temas; este es el resumen de la conferencia de López Obrador desde Palacio Nacional.

AMLO destaca creación de empleos en 2022

López Obrador aseguró que en octubre de este año se registraron 220 mil nuevos empleos, además de que el peso en los dos días anteriores se mantuvo por los 19 pesos con 70 centavos.

AMLO afirma que hay transformación de conciencias

El Presidente aseguró durante la mañanera que sus opositores esperan regresar al poder, pero les dijo que no se hicieran ilusiones, pues existe en lo que él llamó una transformación de conciencias.

"Ya no van a poder saquear al país como antes, se hacen las ilusiones", dijo.



AMLO informa que detienen a dos implicados más por caso Ayotzinapa



En la mañanera, López Obrador aseguró que en el caso Ayotzinapa detuvieron a dos más y refrendó su apoyo al subsecretario Alejandro Encinas y el nuevo fiscal encargado del caso.

"Acaban de detener a dos más y ellos si tenían dos ordenes de aprehensión y sigue la solicitud en Israel para la extradición de Zerón", informó.

#EnLaMañanera | Suman dos nuevas detenciones por desapariciones de #Ayotzinapa según el Gobierno Federal pic.twitter.com/ThmUswTnuN — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 4, 2022

AMLO pide de nuevo a Elon Musk "limpiar" Twitter

En la mañanera, AMLO pidió al nuevo dueño de la red social Twitter que se limpie antes de cobrar por la verificación.

"Nos tiene que dar primero una prueba de que va ser un medio confiable y con ética... Él como es empresario, debe saber que primero hay que demostrar que lo que se ofrece es de calidad, primero, hay que demostrar eso, y no querer meter al mercado productos chatarra y cobrarlo caro", expresó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ pidió al nuevo dueño de Twitter, Elon Musk, limpiar la red social antes de cobrar pic.twitter.com/LoKSY0Hx15 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 4, 2022

AMLO revela filtraciones en FGR sobre Murillo Karam

El Presidente aseguró que se intentó filtrar información al exprocurador Jesús Murillo Karam para evitar su detención, ya que funcionarios de la FGR intentaron informarle sobre su orden de aprehensión.

"Lo que querían, hablando con claridad, es que no se detuviera al Procurador Murillo Karam. Si nos esperamos un mes, no detenemos a nadie, como muchos, porque ellos mismos de iban a encargar de informarle", indicó.

#EnLaMañanera | El Presidente @lopezobrador_ reveló que al interior de la Fiscalía General de la República hubo funcionarios que buscaron informar al exprocurador Jesús Murillo Karam sobre su orden de aprehensión para que se fugara pic.twitter.com/1d73SCBnVg — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 4, 2022

¿Qué dijo AMLO en la mañanera de hoy 4 de noviembre?

Este viernes 4 de enero, AMLO abordó diversos temas, principalmente a los ligados con el caso Ayotzinapa; estas fueron las frases más destacables de la conferencia de López Obrador.