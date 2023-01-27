¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 27 de enero

En la mañanera de AMLO se dio a conocer el avance del programa del avance de mejoramiento urbano. Este es el resumen de la conferencia de prensa de López Obrador de hoy viernes 27 de enero.

Avance de mejoramiento urbano

Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, dio a conocer en la mañanera de AMLO el avance del programa de mejoramiento urbano de 2019 al 2022.

Hallan 23 cajas religiosas en la Catedral Metropolitana

La Secretaría de Cultura dio a conocer el hallazgo durante trabajos de rehabilitación de 23 cajas religiosas en la cúpula principal de la Catedral Metropolitana, que datan de la construcción del recinto religioso.

Arturo Balandrano Campos, director general de Sitios y Monumentos de la Secretaría de Cultura, dio a conocer que tras hacer un registro de estos bienes se van a reintegrar 21 cajas para mantener la tradición de protección religioso al conjunto catedrático.

#EnLaMañanera | Hallan 23 cajas religiosas durante rehabilitación de #CatedralMetropolitana, así lo explican Arturo Balandrano Campos, director general de Sitios y Monumentos. Secretaría de #Cultura pic.twitter.com/TJOWxaTNFw — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 27, 2023

AMLO asegura que hay un plan para el rescate de Pemex

En la mañanera, el presidente López Obrador aseguró que la Secretaría de Hacienda tiene un plan con la que se busca apoyar a Pemex en el pago de su deuda que en 2023 es de 10 mil millones de dólares.

"No dejamos a Pemex sin respaldo acerca de estos vencimientos, ya tiene un plan junto con la dirección de Pemex y se va a cumplir en tiempo y en forma", expresó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ abrió la puerta reducir impuestos a #PEMEX para que salga de su endeudamiento. pic.twitter.com/uKhAhZXqgV — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 27, 2023

AMLO asegura que inflación bajará este año

El Presidente sostuvo que la inflación bajará este año por las medidas que ha instaurado su gobierno y descartó que implemente más acciones para ese fin, aunque no quiso decir la cifra para no errar.

"Nuestro pronóstico es de que va a bajar este año la inflación, eso sí lo aseguro, no quiero equivocarme como se equivocan los expertos", expresó AMLO durante la mañanera.

AMLO evita hablar sobre propaganda contra Sheinbaum

El Presidente López Obrador rechazó opinar sobre la propaganda que hay en contra de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, encontrada presuntamente en oficinas de la alcaldía de Cuauhtémoc.

¿Qué dijo AMLO en la mañanera de hoy?

El Presidente habló del plan para el rescate de Pemex y su previsión sobre la inflación en la canasta básica; estas fueron las frases más destacadas de lo que dijo AMLO en la mañanera de hoy.