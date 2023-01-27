Hallan 23 cajas religiosas en rehabilitación de Catedral Metropolitana

Autoridades culturales informaron que durante la rehabilitación de la Catedral Metropolitana se encontraron 23 cajas religiosas con Santos Protectores ubicados en la cúpula principal.

Arturo Balandrano Campos, director general de Sitios y Monumentos de la Secretaría de Cultura, detalló durante la mañanera de hoy que el hallazgo de estas cajas religiosas ocurrió el 30 de diciembre del 2022, mientras se hacían trabajos de rehabilitación en la cúpula principal de la Catedral Metropolitana.

#EnLaMañanera | Hallan 23 cajas religiosas durante rehabilitación de #CatedralMetropolitana, así lo explican Arturo Balandrano Campos, director general de Sitios y Monumentos. Secretaría de #Cultura pic.twitter.com/TJOWxaTNFw — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 27, 2023

A través de un video, se indicó que alrededor de las 10:32 horas del 30 de diciembre se realizaban trabajos de aplanado al interior de un tambor de la linternilla de la cúpula central de la Catedral Metropolitana y se desprendió una baldosa que cubría un nicho, que estaba orientado hacia el norte.

¿Qué contienen las cajas religiosas de la Catedral Metropolitana?

Los encargados de la rehabilitación de la Catedral Metropolitana abrieron el nicho y encontraron en su interior una caja rectangular de plomo , cuya tapa contenía una inscripción en Latín, además de una imagen religiosa.

Las cajas son hechas de plomo tenían en su interior tienen Santos Protectores, además de cruces de palma y madera, con inscripciones en Latín, así como fragmentos de lo que pudieron ser medallones de barro y cera.

Contiguo a la primera caja encontraron más baldosas que cubrían más nichos, al final de la primera jornada se encontraron 23 cajas religiosas.

La Secretaría de Cultura destacó que en una de las cajas religiosas, perteneciente a San Juan Bautista, se encontró una nota referente a su hallazgo en 1810 escrita por uno de los pintores que intervinieron ese año a la Catedral Metropolitana, que posiblemente perteneció al equipo del arquitecto de Tolsá.

“Nos habla de la importacia de la referencia histórica de estos monumentos, de la época final de la construcción de la catedral culminada por el arquitecto Tolsa. Contienen los Santos y el referente de los datos y albañiles. Los trabajos ya los hemos terminado”, indicó el funcionario.

Estos bienes patrimoniales serán reintegrados a su lugar de origen para mantener la tradición de protección y se anunció que los trabajos de rehabilitación de la Catedral Metropolitana concluyeron ya, como se tenía previsto.