¿Qué dijo Claudia Sheinbaum en la mañanera de hoy? Los temas más importantes de este miércoles 14 de enero 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró no estar de acuerdo con la declaraciones de Donald Trump sobre el tratado de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México.

Asegura que este tratado, es uno de los más importantes.

"Los principales que defienden estos son las empresas estadounidenses que son las beneficiadas por esta integración que se ha dado por 30 o 40 años, entonces más bien lo que hay que hacer, es ver cómo seguir avanzando en el tratado y si hay modificaciones pues buscamos las modificaciones pero es benéfico para Estados Unidos y benéfico para México, incluso, a Estados Unidos, le importa mucho la competencia con China por el desarrollo de China, en muchísimas áreas y otros países asiáticos, pero principalmente China, es mucho mejor que nos mantengamos como América del norte para competir con China que solito Estados Unidos, a ellos les conviene en esta competencia económica con otros países"