¿Qué dijo Claudia Sheinbaum en la mañanera de hoy? Los temas más importantes de este miércoles 14 de enero 2026
Esto fue lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum durante si conferencia mañanera de este miércoles 14 de enero 2026; estos son los puntos más importantes.
Este miércoles 14 de enero 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum , realizó su conferencia mañanera desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, abordando diversos temas, pero ¿cuáles fueron los puntos importantes de hoy?
Fuerza Informativa Azteca (FIA), te comparte el minuto a minuto de esta conferencia matutina.
Mañanera de Claudia Sheinbaum HOY 14 de enero 2026: Los temas más relevantes de este miércoles
Sheinbaum responde a Donald Trump tras rechazo del T-MEC
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró no estar de acuerdo con la declaraciones de Donald Trump sobre el tratado de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México.
Asegura que este tratado, es uno de los más importantes.
"Los principales que defienden estos son las empresas estadounidenses que son las beneficiadas por esta integración que se ha dado por 30 o 40 años, entonces más bien lo que hay que hacer, es ver cómo seguir avanzando en el tratado y si hay modificaciones pues buscamos las modificaciones pero es benéfico para Estados Unidos y benéfico para México, incluso, a Estados Unidos, le importa mucho la competencia con China por el desarrollo de China, en muchísimas áreas y otros países asiáticos, pero principalmente China, es mucho mejor que nos mantengamos como América del norte para competir con China que solito Estados Unidos, a ellos les conviene en esta competencia económica con otros países"
Avances del Programa de Vivienda para el Bienestar
Octavio Romero, directo general del INFONAVIT, asistió a la mañanera de este miércoles para compartir los avances del Programa de Vivienda para el Bienestar.
Claudia Sheinbaum felicita a mexicana por ganar concurso de IA
Al comenzar la conferencia matutina, la presidenta de México, se tomó un momento para felicitar a Valeria Palacios, estudiante mexicana, que ganó la medalla Mundial de Educación organizada por la fundación HP.
La estudiante es egresada del Conalep y del Tecnológico Nacional de México.
Comienza la mañanera de este miércoles
Poco después de la 7:30 horas, la presidenta Claudia Sheinbaum comenzó su conferencia matutina; aseguró que el tema de hoy será la vivienda.
Confirmó que el tema de Pemex lo dejará para la siguiente semana.
¿A qué hora empieza la mañanera de Claudia Sheinbaum?
La conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum comienza alrededor de las 7:30 horas y suele terminar a las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.
