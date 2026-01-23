¿De qué habló la presidenta Sheinbaum este viernes 23 de enero? Mañanera desde Veracruz

Este viernes 23 de enero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum cierra la semana informativa desde el Puerto de Veracruz. Acompañada por la gobernadora Rocío Nahle y mandos de la Secretaría de Marina. En Fuerza Informativa Azteca te llevamos el reporte desde la zona naval y las respuestas de la mandataria.