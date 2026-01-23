¿De qué habló la presidenta Sheinbaum este viernes 23 de enero? Mañanera desde Veracruz
Sigue la transmisión en vivo desde el Puerto de Veracruz, sede de la conferencia mañanera de este viernes 23 de enero. La presidenta Claudia Sheinbaum, junto a la gobernadora Rocío Nahle, informa sobre la seguridad en la entidad.
Este viernes 23 de enero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum cierra la semana informativa desde el Puerto de Veracruz. Acompañada por la gobernadora Rocío Nahle y mandos de la Secretaría de Marina. En Fuerza Informativa Azteca te llevamos el reporte desde la zona naval y las respuestas de la mandataria.
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México. Este viernes se lleva a cabo desde Veracruz.