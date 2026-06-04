¿Quieres la visa americana en junio? Los 5 consulados que tienen las citas más rápidas en México

Conseguir una visa americana por primera vez sigue siendo uno de los trámites más solicitados por los mexicanos que desean viajar a Estados Unidos, además de los que más miedo da por la respuesta que te dé el consul el día de la entrevista, pero, antes de eso, lo más importante es agilizar los tiempos y encontrar una cita.

Ante este panorama, encontrar una sede con disponibilidad cercana puede representar una ventaja importante para quienes buscan acelerar el proceso y en épocas del mundial 2026 esto parece más complicado, pero recientemente se abrieron nuevos espacios en distintos consulados, aunque es importante considerar que la disponibilidad está sujeta a cambios en cualquier momento.

¿Cuáles son los consulados con citas más rápidas para la visa americana en 2026?

¡Ojo al dato! Tras una vuelta rápida en el sitio oficial de citas, se encontraron cinco consulados de Estados Unidos en México que tienen las citas más próximas este mes de junio, claro, en caso de buscar tramitar la visa americana por primera vez:



Nuevo Laredo : 13 de junio de 2026.

: 13 de junio de 2026. Matamoros : 26 de junio de 2026.

: 26 de junio de 2026. Nogales : 27 de junio de 2026.

: 27 de junio de 2026. Monterrey : 26 de julio de 2026.

: 26 de julio de 2026. Tijuana: 2 de agosto de 2026.

No obstante, las fechas disponibles cambian constantemente debido a cancelaciones, aperturas de espacios o al incremento de solicitudes, por lo que se recomienda consultar directamente el sistema oficial antes de tomar cualquier decisión.

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¿Por qué algunos consulados tienen menos tiempo de espera?

La disponibilidad depende de diversos factores, entre ellos la cantidad de solicitudes recibidas, la capacidad operativa de cada consulado y la liberación periódica de nuevas citas, por esto es muy importante mantenerse en constante actualización en la página de citas, para que, de ser el caso te evites costos extras en otra ciudad.

Documentos obligatorios para acudir a la entrevista de visa

Una vez programada la cita, los solicitantes deberán presentarse con la documentación básica requerida por las autoridades consulares.

Los documentos obligatorios son:



Confirmación impresa de l formulario DS-160 .

. Pasaporte mexicano vigente.

Además, aunque no siempre son solicitados, también es recomendable llevar la confirmación de la cita y el comprobante de pago correspondiente.

Qué documentos pueden ayudarte durante la entrevista consular para que te aprueben la visa americana

Este es uno de los momentos de mayor terror al solicitar la visa americana, el momento de la entrevista, aquí el oficial consular evaluará el perfil del solicitante mediante preguntas relacionadas con su situación económica, laboral y motivos de viaje, cabe destacar que las preguntas son distintas de acuerdo a cada persona, por loq ue recomendamos llevar lo siguiente:



Comprobantes de ingresos

Estados de cuenta bancarios

Constancias laborales

Declaraciones fiscales

Títulos profesionales

Aunque en muchos casos estos documentos no son revisados, tenerlos disponibles puede ser útil si el entrevistador requiere información complementaria.