“Saltó de la casa": Revelan la dramática detención de “El Botox” y la oficial que lo sometió

La cacería de uno de los generadores de violencia más peligrosos de Michoacán llegó a su fin. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reveló este jueves los detalles operativos de la captura de César Alejandro Sepúlveda Arellano , alias "El Botox", líder del grupo criminal Los Blancos de Troya.

Durante la conferencia de prensa matutina, el funcionario federal narró el momento exacto de la aprehensión en Apatzingán, destacando que el capo intentó una fuga desesperada al verse acorralado por las Fuerzas Especiales.

#ÚltimaHora 🔴 La violencia en #TierraCaliente nuevamente vuelve a sacudir el estado de #Michoacán.



Durante la tarde de este 21 de enero, se registró un intenso operativo en #Apatzingán, con el objetivo de capturar a César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Botox”,… pic.twitter.com/Mf5eMPs1ZH — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 22, 2026

Crónica de la captura de "El Botox" en Michoacán: "Saltó por la casa"

Tras meses de labores de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la ubicación precisa de sus casas de seguridad en la zona de Cenobio Moreno, las fuerzas federales y estatales desplegaron un cerco táctico. Harfuch explicó que, al ingresar a uno de sus domicilios donde se le tenía ubicado, el objetivo intentó huir por la fuerza.

"Se ingresa al domicilio, se salta por la casa, digamos, se sale... y una compañera logra su detención", detalló el Secretario. Fue una mujer oficial quien, en el perímetro de seguridad, interceptó y sometió al líder criminal, concretando la captura sin que se registraran heridos ni disparos colaterales.

A través de las imágenes reveladas por la Secretaría de Seguridad, se pueden observar elementos de infantería, Guardia Civil y miembros especiales de las Fuerzas Armadas de México, quienes llevaron a cabo dicha captura, pero también la de su operadora financiera.

Cae operadora financiera de "El Botox"

El operativo no solo apuntó a la cabeza de la organización. Harfuch informó que, horas antes de la caída del líder (aproximadamente a la medianoche), fue detenida una mujer de su círculo más cercano, identificada como la persona encargada de llevar la contabilidad del grupo criminal Los Blancos de Troya, brazo armado ligado en su momento al CJNG.

Actualmente, "El Botox" está siendo trasladado en un helicóptero de la Defensa hacia la Ciudad de México para su procesamiento, mientras que las órdenes de aprehensión estatales se cumplimentarán directamente en los centros penitenciarios de máxima seguridad.

“El Botox” fue capturado tras un operativo quirúrgico en Tierra Caliente, Michoacán|Foto: SSPC

Acusado del homicidio de Bernardo Bravo

La detención de "El Botox" es un golpe directo a la estructura de extorsión en Tierra Caliente. Las autoridades confirmaron que este sujeto es el responsable intelectual y material de múltiples delitos contra el sector agrícola, incluyendo el cobro de piso a productores de limón.

Harfuch confirmó que César "N" tenía vigentes más de siete órdenes de aprehensión, destacando una orden clave girada el pasado 6 de noviembre por el homicidio de Bernardo Bravo, el reconocido líder de los limoneros que fue asesinado tras denunciar las extorsiones.

El historial delictivo de "El Botox" incluye:

