AMLO recrimina alerta de viaje de EU y acusa propaganda de adversarios

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recriminó en la mañanera hoy 19 de agosto de 2022 que Estados Unidos emita alerta de viaje para sus ciudadanos por la violencia registrada en varios estados de México, ya que se trata de una campaña de sus adversarios.

En la conferencia de prensa desde Tijuana, Baja California, el presidente de México reiteró que la estrategia en materia de seguridad es la correcta y que se están atendiendo las causas que llevan a la inseguridad y la violencia.

“Se presentan actos vandálicos de tinte propagandístico en Baja California y hacen escándalo nacional, propaganda también en los medios, hasta en el extranjero se enteraron”, dijo AMLO en la mañanera hoy 19 de agosto de 2022.

El presidente de México aprovechó para criticar la alerta de viaje emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos para al menos seis estados ya que dijo que en ese país todos los días se reportan tiroteos y nunca se llama a los mexicanos a no ir al país vecino.

“Cuántos lamentables actos de violencia se presentan en Estados Unidos, agresiones, tiroteos. ¿Nos enteramos? ¿Mandamos nosotros avisos, advertencias a los mexicanos de que no viajen a Estados Unidos a determinados estados? No, porque estamos enfrentando al mismo tiempo una campaña política de los adversarios, los conservadores están desesperados, no saben qué hacer”, dijo AMLO.