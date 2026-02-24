Los temas clave de la presidenta Sheinbaum en la mañanera este martes 24 de febrero
Sigue el minuto a minuto de la mañanera de este martes 24 de febrero, misma que se lleva a cabo desde Palacio Nacional, aquí te damos todos los detalles.
Este martes 24 de febrero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la conferencia matutina desde Palacio Nacional. En Azteca Noticias analizamos el discurso oficial y te presentamos los datos verificados en tiempo real para mantenerte informado.
Los temas clave de Sheinbaum en la mañanera este martes 24 de febrero
Sobre consenso en Reforma Electoral
La presidenta refirió que ella ya presentó la propuesta de la Reforma Electoral y espera que los partidos PT y Partido Verde den el visto bueno para llegar al consenso y se apruebe. Asimismo, dio a conocer que, independientemente de si se aprueba o no en el Congreso, se dará a conocer el día de mañana.
Presentan “Jóvenes Transformando México”, la nueva apuesta del IMJUVE
El director del IMJUVE, Abraham Carro, presentó la estrategia “Jóvenes Transformando México”, que busca fortalecer la educación, el deporte, el acceso al trabajo digno y la salud.
Reforma Electoral
La presidenta Sheinbaum dio a conocer que será mañana cuando presente la Reforma Electoral, puesto que el día de ayer lunes todavía le hizo algunas modificaciones.
Día de la Bandera
Con motivo de hoy 24 de febrero, Día de la Bandera, la presidenta Claudia Sheinbaum mostró un video en la conferencia mañanera.
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.
La mañanera se lleva a cabo desde el Salón de la Tesorería en Palacio Nacional.