Activan el Hoy No Circula este lunes; así aplica en la CDMX y Edomex

Que no te agarre en curva este inicio de semana, para evitar contratiempos revisa antes si tu vehículo puede circular. El programa Hoy No Circula estará vigente en la Ciudad de México (CDMX) y en municipios del Estado de México (Edomex) con restricciones para determinados automóviles, por lo que conocer qué hologramas, terminaciones de placa y engomados descansan te ayudará a evitar multas y contratiempos y cambios de último momento en la ruta.

Este lunes 6 de julio no pueden circular vehículos con engomado color amarillo, terminación de placas 5 y 6 y holograma 1 y 2.

El Hoy No Circula se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad.|CaME

¿Cómo funciona el calendario del Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula opera de lunes a sábado y asigna un día de descanso a los vehículos con base en el color del engomado, la terminación de la placa y el holograma de verificación.

Las restricciones aplican en un horario de 5:00 a 22:00 horas en la Ciudad de México y en los municipios conurbados del Estado de México incluidos en el programa, aunque algunos vehículos, como los que tienen holograma 0 y 00, tienen excepciones según el calendario vigente.



Lunes: Engomado color amarillo y terminación de placa 5 y 6

Martes: Engomado color rosa y terminación de placa 7 y 8

Miércoles: Engomado color rojo y placas 3 y 4

Jueves: Engomado color verde y terminación de placas 1 y 2

Viernes: Engomado color azul y placas 9 y 0

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Un golpe al bolsillo. Circular cuando no te toca puede desfalcar tu quincena. La sanción vigente equivale a entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que representa un monto aproximado de 2 mil a más de 3 mil pesos, dependiendo del valor actualizado de la UMA.

Los agentes de tránsito pueden ordenar el envío del automóvil al corralón, lo que implica cubrir costos adicionales por arrastre y resguardo del vehículo. Cuida tu dinero y consulta el Hoy No Circula.