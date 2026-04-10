CJNG ayudó a Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, a escapar del país: revela FGE

A través de una conferencia de prensa, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó que el exgobernador michoacano, Silvano Aureoles Conejo, hoy prófugo de la justicia, pudo haber escapado del país con ayuda del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Hay que recordar que el exmandatario del PRD, enfrenta varias órdenes de aprehensión por enriquecimiento ilícito, desvío de recursos públicos, así como abuso de autoridad por la represión de Arantepacua en 2017.

¿Qué se sabe del exgobernador Silvano Aureoles Conejo?

El fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, detalló en la conferencia de prensa de este jueves 9 de abril, que el grupo criminal pudo haber ayudado al exfuncionario a salir de Jalisco, y no se descarta que también lo trasladaron hacia el norte del país.

Las autoridades informaron que estos datos provienen de los trabajos realizados del 1 al 2 de marzo de 2025, cuando se detectó su presunta salida de México.

“Quien le ayudó a salir del estado, de Jalisco, fue este grupo delincuencial del Cártel Jalisco y es quien le ayuda a trasladarse al norte, y muy probable fuera del país”, afirmó.

📹El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, detalló que el exgobernador Silvano Aureoles Conejo habría contado con apoyo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para escapar de la justicia pic.twitter.com/0VufceQTde — xevt - xhvt (@xevtfm) April 9, 2026

Más tarde, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que se solicitó la ayuda de la Interpol para dar con la captura de Aureoles, ya que todo parece indicar que no se encuentra en territorio mexicano.

Por otra parte, también confirmó que Aureoles cuenta con dos órdenes de aprehensión, una de nivel estatal y la otra federal.

Ramírez Bedolla dice que el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, huyó del país



Asegura que tuvo apoyo del crimen organizado para salir de México



Pide a la Interpol una ficha roja en su contra pic.twitter.com/rLkw9LlWbC — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) April 9, 2026

¿Por qué buscan a Silvano Aureoles?

Silvano Aureoles estuvo al frente de Michoacán entre octubre de 2015 al 30 de septiembre de 2021. Periodo en el que se le acusa de peculado por presunto desfalco de 5 mil millones de pesos durante su gestión.

Además de enriquecimiento ilícito, también se le atribuye responsabilidad en la masacre de Arantepacua, donde cuatro personas murieron y 30 más fueron detenidas de manera arbitraria en 2017.

“Lo más probable es que esté fuera del país, por eso yo he solicitado a la fiscal Ernestina Godoy que gire todas estas solicitudes de apoyo a Interpol”, dijo en conferencia de prensa Ramírez Bedolla

De momento la investigación sigue abierta y la Fiscalía de Michoacán mantiene que su escape del país pudo haberse dado con apoyo del CJNG, grupo criminal que estaría detrás del asesinato de Carlos Manzo, en noviembre de 2025.

