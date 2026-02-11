Pánico por sarampión genera filas masivas para vacunarse en la Central de Abastos, mientras usted dormía

Mientras dormías, la Ciudad de México vivió una madrugada de contrastes intensos: por un lado, la angustia de miles de familias buscando vacunas ante el brote letal de sarampión, y por otro, una serie de accidentes aparatosos que complican el amanecer en arterias clave como Constituyentes, Oceanía y Tlalpan.

Aquí te contamos los hechos más relevantes que marcaron la guardia nocturna para que salgas informado.

Alerta Sanitaria: Madrugada de filas en la CEDA

El miedo al contagio no descansa. Ante la confirmación de 28 muertes por el brote de sarampión en el país, la más reciente registrada en la CDMX, la ciudadanía abarrotó los módulos nocturnos de la Central de Abasto (CEDA).

Tan solo esta madrugada, se aplicaron más de 2,000 dosis. Familias enteras, trabajadores y personas que no pudieron vacunarse de día por sus horarios laborales, hicieron largas filas entre las 20:00 y las 07:00 horas.

"En otros centros no me quisieron vacunar por la edad, pero aquí sí" relató la señora Rosalba, quien logró inmunizarse en el módulo de Eje 6. Las autoridades reiteran el llamado urgente: ante el repunte de casos, vacunarse es vital. Además, recomiendan retomar el uso de cubrebocas y el lavado de manos.

Oceanía y Tlalpan: Accidentes graves

El caos vial no dio tregua en la capital y amenaza con colapsar la mañana. En Avenida Constituyentes, la circulación quedó estrangulada luego de que un tráiler, cuya carga superaba la altura permitida, se impactara contra el puente de Periférico. El golpe provocó que enormes troncos de madera cayeran sobre la cinta asfáltica, bloqueando el paso y dejando varados a decenas de camiones de carga; aunque bomberos lograron abrir un carril, se espera maquinaria pesada para liberar la vía por completo.

Casi de manera simultánea, al oriente de la ciudad, un vehículo pesado derribó un anuncio vial de 15 metros de altura sobre Avenida Oceanía, a la altura del distribuidor Heberto Castillo. La enorme estructura metálica quedó atravesada sobre dos carriles, obligando a los automovilistas a buscar alternativas como Eduardo Molina mientras equipos de emergencia trabajan a marchas forzadas para retirarla.

Finalmente, la tragedia rondó la alcaldía Benito Juárez. Un hombre que conducía en aparente estado de ebriedad se debate entre la vida y la muerte tras impactar su camioneta de lleno contra la aguja de incorporación en el cruce de Eje 5 Sur y Calzada de Tlalpan, en la colonia Nativitas. Servicios de emergencia realizaron maniobras críticas para rescatar al conductor, quien fue trasladado grave al hospital.