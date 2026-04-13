Confirman desaparición de Juan Andrés Vega Carranza, alcalde de Taxco, tras secuestro de su padre

La violencia en el estado de Guerrero ha alcanzado un nuevo y crítico nivel de alerta. Esta tarde se confirmó la desaparición de Juan Andrés Vega Carranza, actual presidente municipal de Taxco de Alarcón. El paradero del edil es desconocido desde las últimas horas.

La desaparición del alcalde Vega Carranza no es un hecho aislado. El reporte surge apenas poco después de que se confirmara la privación ilegal de la libertad de su padre, un evento que ya había encendido las alarmas en la región norte del estado.

El subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, detalló que ante la no localización del doctor Vega Arredondo, quien se desempeña como director del Hospital General "Adolfo Prieto", la Fiscalía General del Estado (FGE) ya inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos. Asimismo, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas puso en marcha el protocolo homologado de búsqueda con operativos de campo coordinados.

Megaoperativo en Taxco: Buscan al alcalde y a su padre

La desaparición del alcalde de Taxco de Alarcón, el arquitecto Juan Andrés Vega Carranza, y la privación de la libertad de su padre, el doctor Juan Vega Arredondo, han provocado una respuesta sin precedentes por parte de las fuerzas de seguridad. Este lunes, el Gobierno de Guerrero confirmó el despliegue de un operativo interinstitucional masivo que suma a más de 500 efectivos de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de dar con el paradero de ambos funcionarios.

Intensifican búsqueda en Guerrero



Autoridades refuerzan operativos para localizar al doctor Juan Vega Arredondo, desaparecido el fin de semana.



Se trata del padre de Juan Andrés Vega, alcalde de Taxco.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/JJUV9h2VVE — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 13, 2026

*Información en desarrollo