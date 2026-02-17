Los temas más relevantes de la conferencia mañanera de Sheinbaum este martes 17 de febrero
Sigue el minuto a minuto de la conferencia mañanera de este martes 17 de febrero. La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza los temas más relevantes.
Este martes 17 de febrero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum retoma la agenda social desde el Salón de la Tesorería. No obstante, el ambiente político sigue movido tras la salida Marx Arriaga como director de Materiales Educativos de la SEP y Nadia López fue la nueva titular asignada.
Mañanera Sheinbaum hoy 17 de febrero: Opinión sobre Nadia López, relevo de Marx Arriaga en libros de texto
Esposa del exgobernador Javier Duarte
La presidenta, Claudia Sheinbaum, informó que se enviará hoy mismo un extrañamiento al gobierno del Reino Unido para solicitar que no se le otorgue a Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, el asilo que está solicitando en aquella nación, esto con fin de que pueda ser extraditada a México para continuar con la investigación que se le sigue por posible peculado en su contra.
#EnLaMañanera | La presidenta @Claudiashein informó que se enviará un extrañamiento al Gobierno de #ReinoUnido para solicitar que no se le otorgue asilo a Karime Macías, exesposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duartehttps://t.co/2xENBKHzmC pic.twitter.com/ehbaQH71vL— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 17, 2026
"Entonces hoy se envía la carta diciendo que una mujer que está acusada de fraude y de corrupción, como es posible que le den asilo, entonces si estamos enviando una nota con este posicionamiento de extrañamiento, así se dicen términos diplomáticos".
¿Cuántos casos se han registrado de sarampión?
El subsecretario de Salud, Eduardo Clark informó que de 2025 a lo que va de este año se han registrado 9487 casos de sarampión, detalló que tan solo de dos semanas a la fecha se han registrado 410 casos. Invito a la población en general a acudir a vacunarse en caso de ser menores de 49 años o no tener su esquema de vacunación completo.
Los estados con mayor número de contagios hasta el momento son: Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Durango, Ciudad de México.
"Así de un año que fue el primer caso de sarampión en Chihuahua. Hoy tengamos acumulado en todo ese año 9 mil 487 casos son 410 casos más que los que veíamos hace segunda semana que informamos de este mismo tema la gente debe saber que si no nos vacunamos y si no nos hubiéramos vacunado históricamente un virus como el sarampión podría generar cientos miles y millones de entonces hoy en México, si bien tenemos casos nuevos estamos tranquilos porque estamos protegidos la gran mayoría de los mexicanos".
Situación de estrategia nacional de atención al Sarampión
En la conferencia mañanera se dio a conocer cómo va al plan de la estrategia nacional de atención al sarampión. A la fecha se tienen confirmadas 29 muertes en el país, siendo 21 registradas en Chihuahua.
#EnLaMañanera | La secretaría de #Salud informó que a la fecha se tienen confirmadas 29 muertes por #Sarampión en el país, 21 de ellas ocurrieron en #Chihuahua. Ante esta situación, la presidenta @Claudiashein pidió seguir vacunándosehttps://t.co/2xENBKHzmC pic.twitter.com/uJc1ElSpId— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 17, 2026
Ausencia de David Kershenobich
A pesar de estar vacunado, David Kershenobich Stalnikowitz, secretario de Salud, no asistió a la conferencia mañanera debido a complicaciones por influenza.
#EnLaMañanera | La presidenta @Claudiashein informó que el secretario de #Salud, David Kershenobich está enfermo de #Influenza y se recupera en casa, por lo que no asistió a la conferencia pic.twitter.com/eo6M8NpxCL— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 17, 2026
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
Usualmente, la conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.