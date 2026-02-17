Logo Inklusion Sitio accesible
Los temas más relevantes de la conferencia mañanera de Sheinbaum este martes 17 de febrero

Sigue el minuto a minuto de la conferencia mañanera de este martes 17 de febrero. La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza los temas más relevantes.

Notas,
Política

Escrito por: América López

Con información de: Agustín Rodríguez

Este martes 17 de febrero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum retoma la agenda social desde el Salón de la Tesorería. No obstante, el ambiente político sigue movido tras la salida Marx Arriaga como director de Materiales Educativos de la SEP y Nadia López fue la nueva titular asignada.

Mañanera Sheinbaum hoy 17 de febrero: Opinión sobre Nadia López, relevo de Marx Arriaga en libros de texto

Esposa del exgobernador Javier Duarte

La presidenta, Claudia Sheinbaum, informó que se enviará hoy mismo un extrañamiento al gobierno del Reino Unido para solicitar que no se le otorgue a Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, el asilo que está solicitando en aquella nación, esto con fin de que pueda ser extraditada a México para continuar con la investigación que se le sigue por posible peculado en su contra.

"Entonces hoy se envía la carta diciendo que una mujer que está acusada de fraude y de corrupción, como es posible que le den asilo, entonces si estamos enviando una nota con este posicionamiento de extrañamiento, así se dicen términos diplomáticos".

¿Cuántos casos se han registrado de sarampión?

El subsecretario de Salud, Eduardo Clark informó que de 2025 a lo que va de este año se han registrado 9487 casos de sarampión, detalló que tan solo de dos semanas a la fecha se han registrado 410 casos. Invito a la población en general a acudir a vacunarse en caso de ser menores de 49 años o no tener su esquema de vacunación completo.

Los estados con mayor número de contagios hasta el momento son: Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Durango, Ciudad de México.

"Así de un año que fue el primer caso de sarampión en Chihuahua. Hoy tengamos acumulado en todo ese año 9 mil 487 casos son 410 casos más que los que veíamos hace segunda semana que informamos de este mismo tema la gente debe saber que si no nos vacunamos y si no nos hubiéramos vacunado históricamente un virus como el sarampión podría generar cientos miles y millones de entonces hoy en México, si bien tenemos casos nuevos estamos tranquilos porque estamos protegidos la gran mayoría de los mexicanos".

Situación de estrategia nacional de atención al Sarampión

En la conferencia mañanera se dio a conocer cómo va al plan de la estrategia nacional de atención al sarampión. A la fecha se tienen confirmadas 29 muertes en el país, siendo 21 registradas en Chihuahua.

Ausencia de David Kershenobich

A pesar de estar vacunado, David Kershenobich Stalnikowitz, secretario de Salud, no asistió a la conferencia mañanera debido a complicaciones por influenza.

¿A qué hora comienza la conferencia matutina?

Usualmente, la conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.

