Los temas más relevantes de la conferencia mañanera de Sheinbaum este martes 17 de febrero

El subsecretario de Salud, Eduardo Clark informó que de 2025 a lo que va de este año se han registrado 9487 casos de sarampión, detalló que tan solo de dos semanas a la fecha se han registrado 410 casos. Invito a la población en general a acudir a vacunarse en caso de ser menores de 49 años o no tener su esquema de vacunación completo.

Los estados con mayor número de contagios hasta el momento son: Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Durango, Ciudad de México.

"Así de un año que fue el primer caso de sarampión en Chihuahua. Hoy tengamos acumulado en todo ese año 9 mil 487 casos son 410 casos más que los que veíamos hace segunda semana que informamos de este mismo tema la gente debe saber que si no nos vacunamos y si no nos hubiéramos vacunado históricamente un virus como el sarampión podría generar cientos miles y millones de entonces hoy en México, si bien tenemos casos nuevos estamos tranquilos porque estamos protegidos la gran mayoría de los mexicanos".