¿De qué trató la mañanera de la presidenta Sheinbaum hoy lunes 23 de marzo?
Sigue el minuto a minuto de la mañanera de este lunes 23 de marzo. En la conferencia se detallan los precios de la canasta básica y los resultados de su reciente gira de trabajo.
Este lunes 23 de marzo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo retoma la agenda desde el Salón de la Tesorería tras un fin de semana en el sureste y occidente del país. Como cada inicio de semana, se presentará el informe de la Profeco sobre el costo de vida en México y el avance de los programas sociales. En Azteca Noticias te llevamos la cobertura total y el análisis de esta jornada informativa.
Mañanera Sheinbaum hoy 23 de marzo: Resumen y temas más relevantes EN VIVO
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.