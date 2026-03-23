¿De qué trató la mañanera de la presidenta Sheinbaum hoy lunes 23 de marzo?

Este lunes 23 de marzo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo retoma la agenda desde el Salón de la Tesorería tras un fin de semana en el sureste y occidente del país. Como cada inicio de semana, se presentará el informe de la Profeco sobre el costo de vida en México y el avance de los programas sociales. En Azteca Noticias te llevamos la cobertura total y el análisis de esta jornada informativa.