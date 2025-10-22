Cae el segundo implicado en el asesinato del líder limonero, Bernardo Bravo, en Michoacán

Un segundo presunto implicado en el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de los Citricultores del Valle de Apatzingán, Michoacán, fue detenido este miércoles, según anunció el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

La captura se produce apenas dos días después del arresto del primer sospechoso, Rigoberto “N”, alias “El Pantano”, presunto líder de “Los Blancos de Troya”.

Durante su comparecencia en el Senado, García Harfuch afirmó que las operaciones coordinadas entre el gobierno federal y las autoridades de Michoacán “van a continuar hasta detener a todos los responsables” de este crimen que ha conmocionado a la región de Tierra Caliente.

Cayó este miércoles un segundo implicado en el homicidio del líder de los limoneros de #Apatzingán, #Michoacán,Bernardo Bravo, ocurrido el pasado lunes, así lo informó el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, durante su comparecencia ante el pleno del Senado.



Vía:… pic.twitter.com/iTNo5eXwDA — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 22, 2025

¿Quién era Bernardo Bravo? La voz contra la extorsión

Bernardo Bravo Manríquez no era solo el presidente de los Citricultores del Valle de Apatzingán, sino una de las voces más críticas contra la extorsión y la inseguridad que azota a los productores de limón. En múltiples ocasiones, denunció públicamente el “cobro de piso” impuesto por grupos del crimen organizado.

Fue encontrado sin vida, con huellas de violencia, la madrugada del lunes 20 de octubre dentro de su vehículo en un camino rural cerca de Apatzingán. Su asesinato ha sumido en el miedo a los productores, quienes denuncian que en la región impera la ley del “paga y calla”.

La captura de “El Pantano” y el segundo detenido por el asesinato de líder limonero

Apenas horas después del homicidio, el mismo lunes por la tarde, fuerzas federales detuvieron a Rigoberto “N”, alias “El Pantano”. Este sujeto es señalado como líder de “Los Blancos de Troya”, presunto brazo armado de Los Viagras (aunque también se le liga al CJNG), y uno de los principales responsables de las extorsiones a limoneros.

Ahora, con el anuncio de García Harfuch, se confirma la captura de un segundo implicado, aunque su identidad aún no ha sido revelada. “Quiero aprovechar para mencionar que hace unos momentos, las autoridades del estado de Michoacán, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, tuvieron otra detención ya de este lamentable homicidio”, declaró el secretario en el Senado.

¡Crisis de inseguridad en Michoacán! Limoneros viven terror tras el asesinato de uno de sus líderes en Apatzingán; operan bajo extorsiones

“Operaciones se van a incrementar": García Harfuch

El titular de la SSPC fue enfático al señalar que la detención de estos dos sujetos es solo el principio. Aseguró que las operaciones coordinadas entre el Gabinete de Seguridad federal y las autoridades michoacanas “se van a incrementar hasta detener a todos los responsables de este lamentable homicidio y de muchos otros que son en esa región”.

Mientras tanto, la Fiscalía de Michoacán continúa con las investigaciones para esclarecer por completo el crimen y desarticular a las redes criminales que mantienen bajo asedio a los productores de Apatzingán, una región donde, según el Observatorio Regional de Seguridad Humana, se han registrado cerca de 200 asesinatos en lo que va del año.

