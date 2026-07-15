Noroña vuelve a atacar a Grecia Quiroz tras ser sancionado por violencia política de género

A Gerardo Fernández Noroña no le hacen nada a pesar de ser sancionado por cometer violencia política de género, pues en lugar de disculparse, repitió la ofensa contra Grecia Quiroz.

Y es que el senador de Morena calificó como una “arbitrariedad” la resolución del Tribunal Electoral de Michoacán que lo sancionó por desacreditar y dañar la reputación de Grecia Quiroz.

La desfachatez...



El senador de @PartidoMorenaMx, Gerardo Fernández Noroña (@fernandeznorona), volvió a emitir expresiones despectivas contra Grecia Quiroz utilizando una alegoría discursiva para calificarla nuevamente de fascista y de ultra derecha, evadiendo la disculpa… pic.twitter.com/6EAhnYdpSf — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 15, 2026

Gerardo Fernández Noroña rechaza sanción por violencia política de género

El legislador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, sostuvo que llamar “fascista” a Grecia Quiroz por sus aspiraciones electorales no constituye una agresión ni un acto de violencia política por razón de género.

En un video difundido en sus redes sociales, Noroña argumentó que existió una supuesta “intención electoral” en las declaraciones de la presidenta municipal de Uruapan, quien responsabilizó a Raúl Morón, aspirante de Morena a la gubernatura de Michoacán, del asesinato de Carlos Manzo. A partir de ello, justificó las críticas que emitió en contra de la líder del “Movimiento Independiente del Sombrero”.

Previamente, Fernández Noroña ya había anunciado que impugnaría la sentencia y aseguró que este caso busca desacreditarlo para frenar su intención de contender nuevamente por la presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República.

Noroña será inscrito al padrón nacional de sancionados por violencia política

Luego de cometer violencia política en razón de género contra Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, el senador de Morena será inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

De acuerdo con la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, el legislador morenista no se limitó al intercambio de opiniones propio del debate político, sino que hizo varios comentarios que buscaron desacreditar la credibilidad y reputación de la alcaldesa michoacana.

Durante meses, Noroña rechazó haber cometido hostigamiento o violencia política y aseguró que únicamente ejercía su libertad de expresión. Sin embargo, la autoridad correspondiente determinó lo contrario, pero no acepta su sanción y sigue atacando a Grecia Quiroz.

