Jueves de mega marcha en Reforma: 8 mil sindicalistas van al Zócalo y bloqueos en la Corte hoy en CDMX
¡Alerta vial! Hoy hay marchas y una manifestación masiva de 8 mil personas en Reforma; además, bloqueos en la Corte y protestas en Álvaro Obregón. Checa rutas en CDMX.
Hoy, jueves 29 de enero de 2026, la Ciudad de México (CDMX) vivirá una de las jornadas de movilización sindical más intensas del inicio de año. La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) encabezará una de las marchas por la tarde que colapsará el corredor Reforma-Centro, mientras que desde temprano habrá protestas en la Suprema Corte y en el sur de la capital.
La afectación principal iniciará a las 16:00 horas en el Ángel de la Independencia. Se espera que 8,000 integrantes de diversos sindicatos (STUNAM, Telefonistas, ASPA, CNTE, entre otros) marchen rumbo al Zócalo Capitalino como parte de su "Jornada Nacional de Lucha". El contingente exige la reducción de la jornada laboral a 40 horas, aumento salarial y posicionamientos frente a la revisión del T-MEC.
Por la mañana, la movilidad en el Centro Histórico se verá comprometida desde las 07:00 horas. El "Frente Nacional por las 40 Horas" protestará frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Pino Suárez No. 2) contra modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, con advertencia de bloqueo de vialidades
Manifestaciones hoy 29 de enero 2026 CDMX: Marchas y bloqueos en el Centro y Sur
Marchas y manifestaciones hoy jueves 29 de enero:
07:00 hrs – Suprema Corte (Centro): Protesta laboral en Pino Suárez y Venustiano Carranza.
10:00 hrs – Comunidad Otomí (Roma Norte): Protesta frente al Instituto Nacional del Derecho de Autor (Puebla No. 143) por plagio de iconografía.
11:00 hrs – Maestros de PILARES (Álvaro Obregón):
- Lugar: SECTEI, Barranca del Muerto No. 24, Col. Guadalupe Inn.
- Motivo: Exigen reinstalación de docentes despedidos.
11:00 hrs – Telefonistas (Cuauhtémoc): Conferencia y mitin en las oficinas de Telmex en Parque Vía No. 198, con posible afectación vial en la colonia Cuauhtémoc.
16:00 hrs – Unión Nacional de Trabajadores (UNT):
- Ruta: Ángel de la Independencia -> Paseo de la Reforma -> Av. Juárez -> Eje Central -> 5 de Mayo -> Zócalo.
- Impacto: Cierre total de carriles centrales de Reforma y primer cuadro del Centro Histórico.
- Participantes: Sindicatos universitarios (UNAM, Chapingo, UAM), Telefonistas, Pilotos y Bomberos.
¿Qué autos no circulan hoy jueves 29 de enero?
Hoy el semáforo del programa marca color verde. De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría del Medio Ambiente, los vehículos que tienen prohibido transitar son aquellos con engomado verde, cuya terminación de placa sea 1 o 2 y que porten holograma 1 o 2.
Este jueves, el programa #HoyNoCircula aplica a vehículos con terminación de placas 1 y 2, engomado verde, con holograma de verificación 1 y 2.