Jueves de mega marcha en Reforma: 8 mil sindicalistas van al Zócalo y bloqueos en la Corte hoy en CDMX

Hoy, jueves 29 de enero de 2026, la Ciudad de México (CDMX) vivirá una de las jornadas de movilización sindical más intensas del inicio de año. La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) encabezará una de las marchas por la tarde que colapsará el corredor Reforma-Centro, mientras que desde temprano habrá protestas en la Suprema Corte y en el sur de la capital.

La afectación principal iniciará a las 16:00 horas en el Ángel de la Independencia. Se espera que 8,000 integrantes de diversos sindicatos (STUNAM, Telefonistas, ASPA, CNTE, entre otros) marchen rumbo al Zócalo Capitalino como parte de su "Jornada Nacional de Lucha". El contingente exige la reducción de la jornada laboral a 40 horas, aumento salarial y posicionamientos frente a la revisión del T-MEC.

Por la mañana, la movilidad en el Centro Histórico se verá comprometida desde las 07:00 horas. El "Frente Nacional por las 40 Horas" protestará frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Pino Suárez No. 2) contra modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, con advertencia de bloqueo de vialidades

