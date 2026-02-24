La FECHA exacta que la autopista México-Puebla entrará en mantenimiento

Usuarios de la autopista México-Puebla deberán estar atentos, ya que se prevén afectaciones temporales a la circulación debido a trabajos de mantenimiento en un tramo clave de esta vía. Aunque la medida busca mejorar la infraestructura y garantizar mayor seguridad, es importante que los conductores planifiquen sus recorridos y reduzcan la velocidad al aproximarse a la zona de obras.

Afecaciones en México-Puebla: Días y kilómetro exacto

Los trabajos de mantenimiento se llevarán a cabo en la rampa de acceso al Paso Superior Vehicular, ubicada en el kilómetro 28 de la autopista México-Puebla, en dirección a Puebla. Estas labores se realizarán los días 24 y 25 de febrero, en un horario de 7:00 a 18:00 horas, y consisten en mejorar la superficie para evitar daños a los vehículos y optimizar la fluidez del tránsito.

Aunque se trata de afectaciones temporales, se recomienda extremar precauciones, ya que la circulación podría volverse más lenta y generar congestionamientos en horas pico. Mantener la calma, respetar señalamientos y conducir con cuidado es fundamental para evitar accidentes.

Recomendaciones para conductores por mantenimiento en México-Puebla

Las autoridades recuerdan a los automovilistas que es indispensable reducir la velocidad al acercarse a esta zona y estar atentos a cualquier señalización o desvío temporal. Además, se sugiere considerar rutas alternas en caso de ser posible, para evitar retrasos significativos durante los dos días de trabajos.

Para cualquier eventualidad, los usuarios de la autopista podrán comunicarse a través del número de atención 074 o mediante la cuenta oficial de CAPUFE en X @CAPUFE. Esto permitirá reportar incidentes, solicitar información adicional o recibir apoyo en caso de emergencias.

¿Qué número marcar si tu auto falla en carretera?

Si tu vehículo presenta una avería o eres testigo de un accidente en carretera, es importante saber a dónde llamar. La Central de Atención a Usuarios es la instancia encargada de recibir, registrar y dar seguimiento a reportes por emergencias en autopistas y caminos federales.

Si tú o alguien más necesita apoyo durante su trayecto, estos son los números de emergencia que debes tener a la mano:



074 – Caminos y Puentes Federales (Capufe)

088 – Guardia Nacional

078 – Ángeles Verdes

065 – Cruz Roja Mexicana

911 – Número de emergencias a nivel nacional

Guarda estos contactos antes de salir a carretera. En una situación de riesgo, cada minuto cuenta.