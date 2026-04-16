“Aquí la gente se está muriendo y no le hacen caso": Exhiben presunta falta de atención a hombre en IMSS de Aguascalientes

La atención en instituciones de salud pública de Aguascalientes se puso en duda tras la viralización de un video que muestra un supuesto caso de falta de empatía. El escenario del material fue la entrada de urgencias de la Clínica 2 del IMSS de dicho estado, donde un paciente tuvo que esperar tirado en el piso, vencido por el dolor, mientras testigos denunciaban falta de atención médica.

VIDEO exhibe a IMSS de Aguascalientes

En las imágenes se puede ver a un hombre adulto en el suelo, encogido por un intenso dolor abdominal. Quien graba es una mujer, que no oculta su molestia ante la falta de ayuda: "aquí está un señor muriéndose afuera porque no lo quieren atender y los del seguro no quieren atenderlo", reclama mientras explica que ya había solicitado una silla o una camilla sin obtener respuesta.

¿Por qué no quisieron atender al hombre enfermo en la clínica del IMSS de Aguascalientes?

Uno de los puntos que ha generado molestia es la supuesta razón del rechazo a la atención médica. Según los testimonios, ni presentar el carnet vigente fue suficiente para el personal administrativo, quienes habrían exigido una "Credencial Universal de Salud".

El problema es que dicho documento no existe en el sistema de salud mexicano, lo que apunta a una confusión o un pretexto injustificado para retrasar el ingreso del hombre a la unidad médica.

¿Qué contestó el IMSS ante los reclamos?

Tras el ruido generado en redes sociales, el IMSS en Aguascalientes emitió un comunicado fechado el 10 de marzo para dar su versión. La institución asegura que, una vez que el personal fue alertado de la situación en la vía pública, acudieron a brindar apoyo para ingresarlo a urgencias.

El instituto afirma que el hombre recibió valoración integral, estudios de laboratorio y ultrasonido, respondiendo favorablemente al tratamiento para el control del dolor.

¿Qué pasó con el hombre que necesitaba atención médica del IMSS?

De acuerdo con el reporte médico, el paciente permaneció bajo observación y su estado de salud mejoró tras la administración de medicamentos. El IMSS subrayó que su servicio de urgencias opera, supuestamente, bajo una política de "cero rechazos", disponible todo el año. Sin embargo, esta afirmación choca con el testimonio visual del video, donde se observa al hombre desprotegido en la calle antes de ser finalmente ingresado.

¿Es necesario exhibir casos contra instituciones como el IMSS?

Aunque el paciente ya se encuentra estable, el caso deja preguntas sobre los protocolos de atención en el IMSS. No es la primera vez que se denuncia un caso así, y, lamentablemente, este tipo de situaciones se resuelven exhibiendo a las instituciones gubernamentales para que hagan lo que les corresponde.