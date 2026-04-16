Urge localizar a Nicole Segura y Alberto Ayala, menores desaparecidos en San Luis Potosi; alerta AMBER activa

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí activó dos fichas de Alerta AMBER para localizar a Nicole Elizabeth Segura de la Cruz, de 3 años, y Alberto Ayala Ruiz, de 11 años, quienes fueron reportados como desaparecidos en distintos puntos del estado.

Noticias hoy: Las autoridades advierten que la integridad de ambos menores de edad podría estar en riesgo, por lo que solicitan la colaboración urgente de la ciudadanía.

Alerta AMBER SLP: ¿Quién es Nicole Elizabeth Segura de la Cruz?

Nicole, de 3 años de edad, fue vista por última vez el 24 de febrero de 2025 en la Plaza del Carmen, en la capital del estado.

Entre sus características destacan:

Cabello: corto, lacio, castaño oscuro

Ojos: cafés, medianos

Estatura: aproximadamente 90 cm

Seña particular: le falta un diente

Al momento de su desaparición vestía camisa de rayas azules y blancas, chamarra de mezclilla, pantalón azul con rayas blancas, tenis blancos y una mochila blanca.

#AlertaAmber | Fiscalía de SLP activa Alerta Amber para localizar a la niña Nicole Elizabeth Segura de la Cruz, quien fue vista por última vez en la Plaza del Carmen, San Luis Potosí, S.L.P. pic.twitter.com/t2xf87Qflo — AlertaAmberSLP (@AlertaAmberSLP) March 12, 2026

¿Qué se sabe de Alberto Ayala Ruiz? Alerta AMBER San Luis Potosi

Alberto, de 11 años, fue visto por última vez el 5 de abril de 2026 en Soledad de Graciano Sánchez, específicamente en el fraccionamiento Letto.

Sus características son:

Cabello: corto, ondulado, negro

Estatura: 1.40 metros

Señas particulares: un lunar arriba de la boca (lado derecho) y otro en la muñeca izquierda

Vestía playera verde menta, pants y tenis al momento de su desaparición.

#AlertaAmber | Fiscalía de SLP activa Alerta Amber para localizar al niño Alberto Ayala Ruiz, quien fue visto por última vez en el Fraccionamiento Letto, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. pic.twitter.com/Ocyymu8dVU — AlertaAmberSLP (@AlertaAmberSLP) April 16, 2026

¿Por qué es clave la Alerta AMBER?

El programa Alerta AMBER se activa cuando existe riesgo inminente para menores de edad, lo que implica la movilización de autoridades y difusión masiva para su pronta localización.

De acuerdo con protocolos oficiales, cada minuto es crucial para aumentar las probabilidades de encontrar a los menores con vida.

¿Cómo ayudar? Alerta AMBER San Luis Potosi

La Fiscalía General del Estado solicita que cualquier información que contribuya a la localización de Nicole o Alberto sea reportada de inmediato a las autoridades:

Teléfonos: 44 42 04 04 13 y 44 48 11 30 39



O acudir directamente a la Fiscalía más cercana.



Cabe recordar que los casos de desaparición infantil continúan siendo una de las principales preocupaciones en México. La participación ciudadana puede marcar la diferencia en estos momentos críticos. ¿Podrías reconocerlos si los ves? Compartir esta información también puede ayudar a traerlos de vuelta a casa.