Manuel Negrete buscará la gubernatura de Guerrero

Manuel Negrete va por un nuevo gol en su trayectoria política: la gubernatura de Guerrero. Y es que medios señalan que el ex futbolista solicitó su licencia definitiva para dejar su cargo como alcalde de Coyoacán y solicitar su registro como candidato a la gubernatura de Guerrero por el partido Fuerza por México.

Durante la noche del lunes, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC) confirmó que Fernando Manuel Haces Barba, presidente del Comité Directivo Estatal de Fuerza por México, solicitó el registro de la candidatura de Manuel Negrete ante los consejeros y el secretariado ejecutivo de la institución.

Una vez que fue confirmado el registro, el propio Negrete destacó sus intenciones de trabajar por el estado que lo vio nacer.

“La gente sabe, la gente ya no puede irse con una despensa, con una situación que hoy ya no se maneja, el gran discurso de las promesas, creo que ya ha cambiado la vida democrática de México. La vida de la política hoy tiene que ser hechos y no palabras”, afirmó el ex alcalde.

Manuel Negrete, autor del considerado mejor gol en la historia de los mundiales de futbol, fue despedido por un grupo de partidarios al grito de: "¡hay gallo, se ve, se siente, Negrete sí la mete!”

SE SEPARA DEL MOVIMIENTO QUE LO LLEVÓ A LA POLÍTICA

Quizás la mayor sorpresa de esta candidatura es que Manuel Negrete se separó del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, partidos que lo llevaron a convertirse en el primer alcalde de Coyoacán, pues fue registrado por el partido Fuerza por México.

El registro del canterano de Universidad Nacional procedió sin ningún problema, ya que es originario de Ciudad Altamirano, municipio ubicado en la región de Tierra Caliente, Guerrero.

Medios locales señalan que aunque ya está hecho su registro como candidato a la gubernatura de Guerrero, su licencia definitiva para dejar el cargo en Coyoacán aún no ha sido aprobada.

