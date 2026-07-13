Trump, la 4T y un “váyanse del país"; así crecieron las declaraciones morenistas que desataron la polémica

Las recientes acusaciones y señalamientos relacionados con integrantes morenistas y figuras de la llamada Cuarta Transformación volvieron a generar reacciones dentro del partido.

En medio del debate por diversos casos de alto perfil, dirigentes y militantes morenistas atribuyeron parte de estas controversias a un presunto intento de injerencia desde Estados Unidos, al tiempo que lanzaron críticas contra el presidente Donald Trump.

Las declaraciones ocurrieron mientras continúan las discusiones públicas sobre distintos casos que involucran a personajes políticos; en ese contexto, representantes de Morena aseguraron que las acusaciones deben analizarse también desde un escenario político y electoral, postura que ha generado nuevas reacciones tanto dentro como fuera del país.

Declaraciones contra Trump vuelven a generar polémica

Una de las primeras voces en pronunciarse fue Manuela Obrador, prima del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien cuestionó duramente al mandatario estadounidense y sostuvo que, desde su perspectiva, su interés no es ayudar a México, sino obtener ventajas sobre los recursos naturales del país.

A estas declaraciones se sumó Astrid Ortega, alcaldesa morenista de Cadereyta, quien calificó a Donald Trump como un “asno” y aseguró que existe un riesgo real de una eventual intervención militar de Estados Unidos en México.

Además, afirmó que la llegada de la primera mujer a la Presidencia de la República es interpretada por el mandatario estadounidense como una señal de debilidad.

La delegada del Bienestar en #Chiapas, Manuela Obrador, y la alcaldesa de Cadereyta, Astrid Ortega, criticaron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



Por su parte, la dirigente estatal de Morena en #Colima, Mitzuko Márquez, generó polémica este lunes al afirmar que… pic.twitter.com/5QKTphFPlU — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 14, 2026

También hubo mensajes para quienes critican a la 4T

Las declaraciones no se limitaron al escenario internacional; durante el mismo contexto político, la dirigente estatal de Morena en Colima, Mitsuo Márquez, sostuvo que quienes no se sientan conformes con el proyecto de la Cuarta Transformación podrían abandonar el país.

Sus comentarios surgieron en medio de la discusión pública provocada por diversas denuncias y revelaciones que, según distintos sectores, han incrementado la incertidumbre política y el debate entre simpatizantes y críticos del movimiento.

Las distintas posturas expresadas por integrantes de Morena volvieron a colocar al partido en el centro de la conversación pública, en un momento marcado por cuestionamientos, declaraciones cruzadas y un ambiente de creciente polarización política tanto dentro como fuera de México.