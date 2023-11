Manuela Obrador, prima de AMLO, va por senaduría en las elecciones 2024

¡Primero fue el hermano y ahora la prima! Manuela Obrador Narváez, familiar del presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que se registró ante Morena como aspirante a una senaduría por el estado de Chiapas en el proceso electoral del 2024.

En un evento realizado en Chiapas, al que también asistió Claudia Sheinbaum, Coordinadora de Defensa de la Transformación, Manuela Obrador insistió en que nunca buscó la gubernatura de Chiapas como se sugirió en medios de comunicación.

Por este motivo, reveló que sus planes políticos se centran ahora en el Senado de la República. “Hubo un malentendido, no me bajaron porque nunca me subí... Vamos a participar para la senaduría, vamos a trabajar, me anoté para la senaduría”, afirmó ante reporteros.

Hermano de AMLO va por senaduría por Morena

El anuncio de Manuela Obrador Narváez llega una semana después de que José Ramiro, hermano del presidente López Obrador, también confirmara que participará en la contienda electoral del 2024.

“Este es un cargo de elección popular, no decide el presidente, quienes deciden son los ciudadanos... Nepotismo hay si te designan, si tu tienes un hermano y lo designas entonces es nepotismo, pero si vas a una elección popular pues el pueblo es el que decide, el pueblo es soberano”, declaró José Ramiro al anunciar su registro.

¿Qué dice AMLO de las aspiraciones políticas de sus familiares?

AMLO se ha pronunciado en contra de que sus familiares busquen contender por cargos públicos, al menos mientras esté ocupando la presidencia de México. Esta decisión, según ha comentado, la tomó para evitar que se llenen de amigos y allegados los gobiernos locales.

“No, mi familia no, si no, no avanzamos. Es que se llegó al extremo de que querían poner a sus esposas de gobernadoras, o las esposas querían poner a sus esposos para hablar con equidad; de gobernadores o presidentes municipales, incluso de presidentes de la República, eso no se puede permitir”, declaró en una de sus conferencia ‘mañaneras’.