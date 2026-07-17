¿Qué releva el mapa de las cárceles en México? Los estados con más ingresos a prisión

El sistema penitenciario en México refleja una realidad distinta en cada entidad del país. Minetras que algunos estados concentran un mayor número de personas que ingresan a las cárceles, otros registran cifras mucho menores.

Un mapa basado en datos oficiales por parte del INEGI permite conocer cómo se distribuyen los ingresos a prisión y cuáles son las entidades que encabezan la lista, un panorama que ayuda a entender la situación de seguridad y justicia en México.

¿Cuántas personas estan en los centros penitenciarios?

El sistema penitenciario mexicano muestra grandes diferencias entre entidades federativas. Mientras algunos estados concentran miles de personas privadas de la libertad, otros registran cifras mucho menores.

De acuerdo con los resultados de los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los ámbitos federal y estatal 2026 del INEGI, al cierre de 2025 había 231 mil 436 personas internadas en centros penitenciarios y especializados del país.

Durante 2025, 157 mil 457 personas ingresaron a centros penitenciarios para adultos y centros especializados para adolescentes, una cifra que representó un aumento de 19.2% respecto a 2024.

Durante 2025, 157,457 personas ingresaron a los centros penitenciarios (para adultos) y centros especializados (para adolescentes):

▪️2,693 a los centros penitenciarios federales

▪️154,764 a los centros penitenciarios estatales y centros especializados



Las entidades federativas… pic.twitter.com/peBgMlOMxy — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) July 16, 2026

¿Cuáles son los estados con más ingresos a las cárceles?

El estado con mayor número de ingresos fue Baja California, con 21 mil 062 casos, seguida del Estado de México, con 18 mil 589. Los datos del INEGI muestran que los ingresos a los centros penitenciarios no se distribuyeron de la misma manera en todo el país.

Baja California encabezó la lista de entidades con más personas que ingresaron al sistema penitenciario durante 2025, seguida del Estado de México.

Entre las entidades con mayor cantidad de personas privadas de la libertad al cierre de 2025 también destacaron:



Sonora: 15 mil 796 personas

Baja California: 14 mil 745 personas

Jalisco: 13 mil 916 personas

Nuevo León: 11 mil 276 personas

Chihuahua: 9 mil 835 personas

Veracruz: 8 mil 899 personas

Puebla: 7 mil 230 personas

Chiapas: 7 mil 101 personas

Mientras que estados como Campeche, Colima, Tlaxcala y Baja California Sur registraron las cifras más bajas de personas en cárcel.

La ocupación de las cárceles también muestra diferencias

En promedio, los centros penitenciarios federales tenía una ocupación de 72.4 personas por cada 100 espacios disponibles, mientras que los centros estatales registraron 119.2 personas por cada 100 espacios, lo que refleja una mayor presión sobre la capacidad instalada en algunos sistemas locales.