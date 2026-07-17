¡Entre carritos y muñecos de acción! Profepa detecta tráfico ilegal de hormigas reina; buscaban enviarlas de Jalisco a Asia

Lo que aparentaba ser un envío común de juguetes de colección terminó por destapar un caso de tráfico ilegal de vida silvestre. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró un cargamento con 105 hormigas reina que pretendía salir desde El Salto, Jalisco, con destino a Laos, en Asia, oculto dentro de figuras de acción y carritos.

Así descubrieron el cargamento oculto entre juguetes

De acuerdo con un boletín informativo emitido por las autoridades, el hallazgo ocurrió después de que una empresa de paquetería reportó un paquete con características inusuales el pasado 9 de julio.

Durante la inspección precautoria, personal de la Profepa descubrió que, en lugar de juguetes, el envío escondía decenas de ejemplares del género Pogonomyrmex, una especie nativa de México cuya extracción y comercialización está sujeta a regulación ambiental.

La revisión permitió confirmar que las hormigas habían sido colocadas dentro de pequeños tubos de ensayo distribuidos en el interior de dos juguetes de plástico; uno de ellos ocultaba 22 tubos, mientras que el segundo contenía otros 83, todos acomodados para pasar desapercibidos durante el traslado internacional.

Al contabilizar los ejemplares, las autoridades encontraron que parte de las hormigas ya había muerto debido a las condiciones del transporte, mientras que el resto permanecía con vida; en total sobrevivieron 87 , que fueron puestos bajo resguardo para evaluar su estado.

El uso de etiquetas falsas y compartimentos improvisados forma parte de los métodos que suelen emplearse para intentar sacar ejemplares de fauna silvestre sin levantar sospechas durante los envíos comerciales.

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¿Qué ocurrió con las hormigas aseguradas por Profepa?

Tras el aseguramiento, especialistas en mirmecología revisaron los ejemplares y determinaron que mantener una cantidad tan grande de hormigas reina en cautiverio no era viable debido a las necesidades biológicas de la especie.

Al confirmarse que se trata de insectos con distribución natural en territorio mexicano, la Profepa coordinó la liberación de las 87 hormigas sobrevivientes dentro del Área Natural Protegida de Cerro Viejo, con el objetivo de favorecer su reincorporación al ecosistema.

La dependencia también informó que continuará con el procedimiento administrativo correspondiente para investigar el origen del cargamento y deslindar responsabilidades relacionadas con este intento de tráfico ilegal.