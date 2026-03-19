¡Otra vez va a haber bloqueos de la CNTE! Marchas en CDMX hoy 19 de marzo EN VIVO: Calles cerradas, rutas alternas y bloqueos
¡No llegues tarde a tu destino! Tras el caos del día de ayer, este jueves 19 de marzo la CDMX presentará complicaciones en la vialidad entre marchas, bloqueos y tráfico lento: sigue el reporte completo EN VIVO.
¿Habrá más bloqueos de la CNTE? Integrantes de la Coordinadora estarán cerrando vialidades de la CDMX; te decimos las dificultades viales, marchas y manifestaciones.
Sigue el reporte completo de Azecta Noticias sobre la vialidad en la capital con alternativas viales EN VIVO.
Marchas en CDMX HOY jueves 19 de marzo 2026: Calles cerradas y alternativas viales
¡Ya bloquearon los trabajadores de la CNTE! Cierre total en el cruce de Reforma, Rosales y Bucareli
La movilidad en el corazón de la Ciudad de México ha quedado fracturada. Integrantes de la CNTE, como parte de su segundo día de paro de 72 horas, han concretado el cierre total de la circulación en el cruce de Paseo de la Reforma y la calle de Rosales (continuación de Bucareli).
Para evitar el colapso en el área de la Lotería Nacional y el Monumento a la Revolución, se recomienda utilizar:
- Avenida México-Tenochtitlán (Puente de Alvarado)
- Avenida Chapultepec / Dr. Río de la Loza
- Circuito Interior (Melchor Ocampo)
- Eje 1 Norte (Mosqueta / Rayón)
¿Dónde habrá bloqueos de la CNTE?
Se prevé un colapso total en el cruce neurálgico del Paseo de la Reforma, la Avenida Juárez y la calle de Bucareli (El Caballito). Como parte de su jornada de lucha y el paro de 72 horas, integrantes de la CNTE han anunciado el bloqueo de este punto a partir de las 09:00 horas.
Para evitar quedar atrapado en el "nudo vial" de El Caballito, se recomienda utilizar:
- Avenida Chapultepec / Dr. Río de la Loza
- Circuito Interior (Melchor Ocampo)
- Eje 1 Norte (Mosqueta / Rayón)
- Avenida México-Tenochtitlán (Puente de Alvarado)
Cierre en laterales de Reforma por manifestantes
Se registran complicaciones a la movilidad en las inmediaciones del Monumento a la Revolución. Autoridades viales informan que se encuentra cerrada la circulación en los carriles laterales de Avenida Paseo de la Reforma con dirección al Poniente (hacia Chapultepec).
Para evitar el retraso en este tramo y rodear el punto de conflicto, se recomienda utilizar:
- Avenida México-Tenochtitlán (Puente de Alvarado)
- Ponciano Arriaga
- Calle Magnolia
- Avenida Chapultepec
Se prevé presencia de manifestantes en Belisario Domínguez
Se prevén complicaciones a la circulación peatonal y vehicular en la zona norte del primer cuadro de la Ciudad de México. De acuerdo con los reportes de monitoreo, se espera el arribo de manifestantes durante el transcurso del día en la calle Belisario Domínguez No. 32, casi esquina con la calle del Carmen, en la colonia Centro.
Para evitar el retraso en el cuadrante norte del Centro Histórico, se recomienda utilizar:
- Eje 1 Norte (Rayón / Mosqueta)
- República de Cuba
- Donceles
- Eje Central Lázaro Cárdenas