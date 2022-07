Lleva a su perro Maple a un campamento y se lo regresan incinerado

En redes sociales se dio a conocer la historia de Maple, un perro de raza Shiba Inu, color crema, a quien su dueña envió a un campamento para perros en la Ciudad de México, y se lo regresaron incinerado, le entregaron solo una urna con la supuestas cenizas de su mascota.

En una publicación compartida por la usuaria Adriwarhol, propietaria de Maple, la joven relató que su perro siempre estaba feliz pero tenía problemas para interactuar con otros perritos, por lo que un entrenador les recomendó llevarlo al campamento de You can dog training.

Los dueños de Maple accedieron a llevarlo al campamento y se lo regresaron bien, pero después el entrenador les dijo que necesitaba reforzar lo aprendido por lo que les pidió llevárselo dos semanas más de nuevo al campamento, y volvieron aceptar.

Maple debió haber regresado con sus dueños este 10 de julio, sin embargo eso no sucedió.

Un día antes de la fecha de entrega, la novia del entrenador se comunicó con Adriana para decirle que iban a llevar a Maple al veterinario porque creían que lo había picado una serpiente, pero nunca quisieron darle a los dueños la dirección.

“Nos dijero que lo habían trasladado a una clínica porque no contaban con un antiviperino y que era muy difícil de conseguir. Pedimos la dirección de la clínica. Nunca nos la quisieron dar”, relató Adriana.

Después les dijeron a los dueños que su perro no había resistido y que que había muerto, por lo que lo iban a incinerar, pero Adriana y su pareja prohibieron al entrenador que incineraran a Maple.

No obstante cuando se encontraron los dueños de Maple con el entrenador, él simplemente se disculpó con ellos y les entregó la urna con las supuestas cenizas de su mascota, además, se negaron a llevarlos a la clínica donde presuntamente murió Maple.

“Les pedimos que nos llevaran a la clínica y se negaron todo el tiempo. No había fotos. No querían llevarnos con su veterinario. No sabemos si es real la manera en la que murió. No sabemos si se lo robaron o qué pasó. Ni siquiera nos entregaron su plaquita”.

En redes sociales buscan a Maple

Tras darse a conocer la historia de Maple, en redes sociales se viralizó y los internautas comenzaron una campaña con hashtag #justiciaparamaple y #dondeestamaple, donde decenas de personas compartieron la historia para dar con el perro .