VIDEO: Máquina de gimnasio con 150 kilos aplasta a hombre en Brasil; podría quedar inválido

Una historia de terror se vivió en un gimnasio de Brasil cuando una maquina con más de 150 kilos le cayó encima a un hombre que se encontraba descansando tras finalizar una rutina; ahora podría quedar inválido de por vida tras ser intervenido de urgencia por daños en la columna.

Los hechos ocurridos en el estado de Ceará quedaron registrados por una cámara de vigilancia en la que se aprecia el momento en que Regilaneo da Silva Inácio, de 42 años de edad, reposaba sobre un equipo conocido como hack squat.

El brasileño se recuesta y dura un segundo en esa posición hasta que el equipo se desprende de su base y causa un estruendo que atrae las miradas de todos los presentes, quienes rápidamente se acercaron para auxiliar a Regilaneo da Silva mientras este permanece inmóvil.

Brasileño sufre lesiones en cuello y columna

Los entusiastas del ejercicio se percataron que los discos cayeron directamente sobre el cuello y la espalda del hombre, motivo por el que buscaron asistencia médica urgente para Regilaneo da Silva.

El hecho conmocionó tanto a los presentes que, según medios locales, muchos prefirieron tomar un "break" o retirarse ante las imágenes que les tocó observar, mientras que el hombre de 42 años fue llevado en una camilla hasta el hospital más cercano en el que se confirmó la gravedad de la lesión en cuello, espalda, brazos y columna.

Podría quedar paralítico tras accidente en gimnasio de Brasil

Regilaneo da Silva Inácio, el hombre al que le cayó la máquina con 150 kilos encima, podría quedar paralítico de por vida debido al grado de las lesiones, según compartió el equipo médico que lo atendió en el estado de Ceará.

En un video difundido en redes sociales se aprecia el momento en el que doctores ayudan a Da Silva Inácio a sentarse tras ser intervenido quirúrgicamente. El hombre grita y llora por el intenso dolor, pero este es consolado por una enfermera, quien le recuerda que es parte de su proceso de recuperación.

“Hoy ya puede sentarse y está siguiendo el tratamiento... Si bien las posibilidades de que vuelva a caminar son mínimas, creemos que es posible con base a un proceso de mucha fe”, afirmó la esposa de la víctima a medios brasileños.