Gabinete de Sheinbaum ya tiene 6 integrantes; Ebrard va a Economía y De la Fuente a SRE

Este jueves, poco después de las 11:00 horas, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer seis nombramientos de su gabinete presidencial, mismos que la acompañarán desde el inicio de su sexenio en este 2024 y hasta el final en 2030. Esto, en el patio del Museo Interactivo de Economía (Mide), en la calle Tacuba 17 del Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX).

Presentamos a 3 mujeres y 3 hombres que formarán parte de nuestro gabinete. https://t.co/VlDLzn9B5f — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 20, 2024

Ellos son los primeros elegidos para el gabinete de Claudia Sheinbaum

Esta es la lista de las y los seis elegidos en el gabinete de Sheinbaum:

Secretaría de Economía: Marcelo Ebrard Casaubón

Casaubón Secretaría de Ciencia e Innovación: Rosaura Ruíz Gutiérrez

Gutiérrez Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE): Juan Ramón de la Fuente

de la Fuente Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales: Alicia Bárcena Ibarra.

Ibarra. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural: Julio Antonio Berdegué Sacristán.

Berdegué Sacristán. Consejería Jurídica: Ernestina Godoy

Al final de la presentación, Marcelo Ebrard emitió unas palabras: “Que la prosperidad compartida que plantea la doctora Sheinbaum tenga condiciones favorables y se lleve a cabo como se ha propuesto, bienestar en una prosperidad compartida. Esa es la tarea que tenemos adelante y, Dra. Estaremos al 100% en este encomienda que le ha dado el pueblo de México, bajo los preceptos de, no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de México”.

¿Qué funcionarios repetirán en el gabinete federal?

El primero que se repetirá es Marcelo Ebrard Casaubón, quien fuera Secretario de Relaciones Exteriores con López Obrador y ahora será el de Economía en el gabinete de Claudia Sheinbaum.

Asimismo, Alicia Bárcena, quien fuera secretaria de Relaciones Exteriores con AMLO y en sustitución de Marcelo Ebrard, ahora será la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Juan Ramón de la Fuente es el encargado de coordinador del equipo de transición de Claudia Sheinbaum Pardo.

¿Cuándo toma posesión Sheinbaum como presidenta de México?

De acuerdo con la reforma político-electoral del 2014, esta adelantó la jornada electoral para el primer domingo de junio, además de que cambió la fecha de toma de gobierno del presidente electo para el 1 de octubre, es decir, dos meses antes de como antes se hacía. Por lo que será en esta fecha cuando el sexenio de AMLO finalice y Sheinbaum tome posesión como la primera presidenta del país.

| X: @Claudiashein

Sheinbaum afirmó que el próximo jueves 27 de junio dará a conocer a otros seis integrantes de su gabinete.