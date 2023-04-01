Marcelo Ebrard inaugura nueva oficina de pasaportes en Iztapalapa

Ciudad de México. En medio de un multitudinario acto es Iztapalapa, el canciller Marcelo Ebrard inauguró la nueva oficina de pasaportes Zona Oriente de la Ciudad de México.El funcionario fue recibido aquí con gritos de "¡presidente!, ¡presidente!".

"Ustedes merecen una oficina como esta, es de las mejores del Mundo", dijo Ebrard a una audiencia que le respondía a coro. El secretario de Relaciones Exteriores (SRE) sostuvo que Iztapalapa no está tierra de ningún aspirante a la presidencia.

"No creo que sea zona de nadie, solo tenemos que cumplir lo que el presidente nos ordenó y que todas las personas tengan acceso a todos los servicios", dijo al ser cuestionado sobre los vínculos de Iztapalapa con Claudia Sheinbaum.

¿Qué incluyen los nuevos pasaportes para menores de edad?

El canciller, anuncio que los nuevos pasaportes para menores ya incluyen la fotografía de los papás. "Tenemos uno de los 15 pasaportes más seguros del mundo", sostuvo tras reconocer que los bancos desde marzo ya incluyen a este documento en su verificación de identidad.

"A los migrantes les cuesta mucho trabajo sacar documentos para abrir una cuenta le piden el INE y no lo tenían. Ahora con el pasaporte puede manejar todos los servicios financieros sin ningún otro trámite", destacó. El titular de la cancillería puntualizó que el pasaporte ampliará sus usos. "Esta nueva oficina atenderá a una mil personal al día. Tiene área de lactancia, de juegos infantiles y está diseñada con un enfoque incluyente."

¿En dónde se ubica la nueva oficina de pasaportes?

La oficina de pasaportes en Izapalapa fue establecida en el 2002, por casi 21 años ocupó el inmueble que recientemente fue cerrado con motivo del cambio de sede, ya que el anterior se consideró insuficiente para cubrir con la demanda de servicios de expedición de pasaportes. El nuevo inmueble se ubica en Periférico No. 3278, colonia Esperanza, Iztapalapa.

La oficina de pasaportes tendrá un horario de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche, con una capacidad de hasta mil citas diarias y un aforo promedio de hasta 350 mil citas al año, cifra que representa la cantidad de citas que se tuvieron en 6 años de manera conjunta en oficinas de Iztapalapa y Tlalpan de 2018 a febrero de 2023.



