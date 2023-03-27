Marcelo Ebrard encabeza reunión virtual preparatoria a la Cumbre Antiinflacionaria

Ciudad de México. Este lunes, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE) Marcelo Ebrard sostuvo una reunión virtual ministerial con cancilleres de América Latina para intercambiar opiniones y propuestas económicas, con el fin de mitigar los efectos de la inflación sobre la canasta de alimentos básicos en América Latina y el Caribe.

Durante esta reunión de trabajo, se dio cuenta sobre los avances en los preparativos para el encuentro virtual Cumbre Antiinflacionaria, convocado por el presidente AMLO para el próximo 5 de abril. Dichos avances incluyen la identificación de los respectivos requerimientos de importación y listas de productos y servicios del sector alimentario, así como la cooperación del sector privado y organismos internacionales especializados.

¿Qué se acordó en la reunión virtual encabezada por Marcelo Ebrard?

El canciller Marcelo Ebrad junto con los funcionarios de América Latina, acordaron trabajar en un proyecto para lograr un comercio inmediato de bienes y servicios esenciales, con aranceles flexibles y desregulaciones técnicas y administrativas. También acordaron mecanismos a mediano palzo para crear una autonomía alimentaria.

La preparación de la Cumbre Antiinflacionaria involucra la coordinación con los ministerios de economía, comercio, agricultura y otras instancias en cada país, incluidas las cancillerías, cuyos resultados estén en sintonía con los mecanismos de integración comercial regionales y bilaterales ya existentes o en curso de negociación.

¿Quienes participaron en esta reunión virtual preparatoria a la Cumbre Antiinflacionaria?

La reunión encabezada por el canciller Marcelo Ebrard contó con la participación de los cancilleres de Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Cuba, Honduras, San Vicente y las Granadinas, así como del minstro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia y la secretaria de América Latina y el Caribe de Brasil.

La Cumbre Antiinflacionaria congregará a cinco países de América Latina. Fue convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien invitó a sus homólogos de Brasil Cuba, Argentina y Colombia, con quienes se reunirá de manera virtual este 5 de abril. El pasado 2 de marzo, AMLO dio a conocer el plan antiinflacionario de ayuda muta con los países de América Latina, además aquél día informó que sostuvo dos llamadas con algunos presidentes, como Lula de Silva de Brasil, Gustavo Prieto de Colombia, Alberto Fernández de Argentina, entre otros.

