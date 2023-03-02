AMLO anuncia plan antiinflacionario con países de América Latina

Durante la conferencia matutina, el Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dio a conocer un nuevo plan antiinflacionario de ayuda mutua para el crecimiento con el intercambio económico comercial con países de América Latina.

AMLO contó que el día de ayer tuvo llamadas con algunos presidentes como Lula Da Silva, de Brasil, Gustavo Petro, de Colombia, Alberto Fernández, de Argentina, entre otros.

“Debido a esto vamos a llevar un plan inflacionario de ayuda mutua para el crecimiento, para el intercambio económico-comercial con países de América Latina. Ayer hablé con el presidente Lula, Petro, Miguel Díaz Canel, Alberto Fernández. No faltan llamadas”, detalló AMLO.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador busca intercambios comerciales con algunos países de la región pic.twitter.com/uAn2saGsD3 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 2, 2023

Cabe destacar que con el plan antiinflacionario con seis países de América Latina para combatir la inflación, sobre todo en los precios de los alimentos de la región.

¿En qué consistirá el nuevo plan antiinflacionario de AMLO con América Latina?

De acuerdo con AMLO, el nuevo plan antiinflacionario consistirá en quitar aranceles y barreras en América Latina que impiden conseguir alimentos a precios bajos para el mercado interno y se invitará a distribuidores, comerciantes, importadores y exportadores a colaborar.

AMLO ya habló al respecto con sus homólogos de Brasil, Lula da Silva; de Colombia, Gustavo Petro y de Argentina, Alberto Fernández, mientras que este último se comprometió a plantearlo a Gabriel Boric, de Chile, y Luis Arce, de Bolivia.

Este jueves AMLO hablará sobre el plan antiinflacionario con la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Asimismo, adelantó que todos los integrantes del acuerdo se reunirán por medio de una teleconferencia el próximo 5 de abril y después una reunión presencial para poder dialogar sobre el tema.

“Ya van a empezar a trabajar los cancilleres, secretarios de Hacienda, de Economía, de Comercio para buscar intercambios en exportación, importación de alimentos y de otros bienes con el propósito de enfrentar la carestía de la vida de manera conjunta”, destacó AMLO.

AMLO destacó que el plan antiinflacionario es un acuerdo económico-comercial que beneficiará a los países.