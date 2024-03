“La extraño mucho y pido justicia": Mamá de Lesly pide detención de feminicida de su hija

Con la voz entrecortada por el dolor y la impotencia Gabriela Colín, relató el calvario que vive desde que su hijas Lesly Martínez fue víctima de feminicidio a manos de su expareja sentimental y exige a las autoridades acelere la investigación del caso pues a casi un año el agresor sigue prófugo.

En el marco del Día Internacional de la Mujer la mamá de Lesly de 30 años recuerda como vive sin si hija luego de que fue desaparecida y asesinada en mayo del 2023.

Lesly era madre soltera con dos hijos, vivía en la alcaldía Álvaro Obregón y trabajaba en la colocación de uñas; su cuerpo fue hallado el 16 de mayo a 3 kilómetros de la caseta Paso Morelos en la Autopista del Sol y presentaba huellas de estrangulamiento.

Las investigaciones arrojaron que la expareja de Lesly, Alberto N, cometió el asesinato y se investiga como feminicidio.

La joven madre tuvo una relación de dos años con su agresor pero terminó su noviazgo con él tras padecer violencia física.

Entrevista en el noticiero Hechos AM, la mamá de Lesly aseguró que el sujeto sigue prófugo y las autoridades no han hecho nada para localizar al agresor y dice que las fiscalías tanto de Morelos como de la Ciudad de México “se echan la bolita” y no pasa nada.

“No sé ni como expresarlo...” Mamá de Lesly

Al ser cuestionada sobre cómo ha sido vivir sin su hija a casi un año de su feminicidio, la mujer respondió con un nudo en la garganta:

“Pues... no sé... no sé ni como... ni como expresarlo... la extraño mucho por eso hoy voy a la marcha para pedir justicia por mi hija, para levantar la voz que realmente me ayuden a encontrar a este tipo porque sé que se puede porque hay mucha tecnología, yo sé que se puede encontrar con su familiares”, declaró.