AMLO afirma que se están cumpliendo demandas de CNTE ante protesta

Durante la conferencia matutina de este martes 16 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), habló acerca de la protesta de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que ocurrió afuera del Palacio Nacional. Sobre esto dijo que se están cumpliendo las demandas que exigen.

"Ya se les está atendiendo y lo que están demandando ya se les está cumpliendo. Quieren cancelación de la Reforma Educativa. Eso ya se hizo, aunque, ellos sostienen que no”, dijo AMLO. En ese sentido, aseveró que se tratan de "visiones distintas".

AMLO afirmó que en general le tiene mucho respeto a los maestros. "Ayer lo decía yo, no hay nadie que no tenga una buena experiencia de un maestro, una maestra".

#EnLaMañanera | Tras el intento de portazo en Palacio Nacional de maestros de la #CNTE, el presidente @lopezobrador_ aseguró que ya han recibido su pliego petitorio pic.twitter.com/dPCWhFEdeU — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 16, 2023

AMLO niega desaparición de Dirección de educación indígena

El jefe del Ejecutivo negó la desaparición de la Dirección de Educación indígena: "Va a seguir igual, ellos están manejando que ya no va a ser así, es un asunto nada más de información".

Además, dio a conocer que los integrantes del CNTE buscan diálogo con la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, sobre la cual aseveró que ya está atendiéndolos.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ rechazó la desaparición de la educación indígena pic.twitter.com/IEbhwxQLhZ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 16, 2023

¿Por qué protesta la CNTE frente a Palacio Nacional?

Cabe destacar que la protesta del CNTE comenzó desde el pasado lunes 15 de mayo del 2023, en el marco del Día del Maestro, pues varios integrantes llegaron a instalarse con casas de campaña para protestar ante el anuncio de AMLO sobre el aumento salarial.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer sobre el aumento de sueldo de maestros y maestras, el cual será del 8.2%. En ese sentido, aseguró que ningún trabajador del sector educativo ganará menos de 16 mil pesos mensuales, para esto se destinarán 42 mil millones de pesos.

A pesar del aumento del sueldo anunciado por AMLO, la CNTE lo rechazó bajo el argumento de que hay una pérdida en el poder adquisitivo, por lo que pidieron ser escuchados y entrar a Palacio Nacional para negociar la propuesta.