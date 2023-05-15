AMLO anuncia aumento salarial de maestros, ¿de cuánto es?

En la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), informó sobre el aumento en el sueldo de maestros y maestras. Esto en el marco del Día del Maestro 2023. Asimismo, dio a conocer qué demandas se encuentran en proceso para que mejoren las condiciones de vida de los trabajadores de la educación.

¿De cuánto es el aumento del sueldo para maestras y maestros 2023?

El presidente AMLO destacó que el aumento del sueldo para maestras y maestros es del 8.2%. En ese sentido, aseguró que ningún trabajador del sector educativo ganará menos de 16 mil pesos mensuales, para esto se destinarán 42 mil millones de pesos.

¿Para qué maestros aplicará el aumento del sueldo 2023?

"Desde enero pasado aplicará un aumento al sueldo de todos los que laboran en el sector educativo del 8.2%", señaló.

AMLO señaló que en el transcurso del día se darán más detalles sobre el aumento del salario: "Ningún maestro, maestra, tendrá un salario menor a los 16 mil pesos. La vez pasada hubo una demanda para que se incluyera a maestros también en el nivel medio, había quienes ganaban menos y ahora incluyeron con este acuerdo, ya están incluidos".

“Ahora, como está creciendo la economía del país, están mejorando los sueldos. El promedio de los trabajadores inscritos en el Seguro Social, cerca de 22 millones, ya es de 16 mil pesos. Entonces, ¿cómo va a ser posible que los maestros ganen menos que eso? Por eso tomamos la decisión”, señaló AMLO.

Asimismo, el presidente López Obrador señaló que 2 millones 200 mil estudiantes de familias en situación vulnerable ya cuentan con una beca. Dio detalles de que los libros de texto para educación básica se encuentran ya en proceso para el próximo ciclo escolar.

AMLO presenta avances en demandas de profesores en 2023

En el marco del Día del Maestro 2023, el presidente AMLO, además de anunciar el aumento de salario del 8.2%, señaló que se encuentra trabajando para mejorar los servicios médicos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), además de aumentar el monto de las pensiones.

"Que vivan los maestros y las maestras de México", concluyó el presidente López Obrador.