¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del martes 16 de mayo

Previo a la mañanera de AMLO, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) retiraron las vallas que resguardaban Palacio Nacional para intentar ingresar a la sede del Poder Ejecutivo y exigir que sean atendidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En punto de las 5:00 horas de este martes 16 de mayo de 2023, los docentes iniciaron una protesta al detonar cohetes sobre la plancha del Zócalo. Minutos después, avanzaron hasta la puerta principal de Palacio, donde exigieron que se atiendan sus demandas.

La sesión del gabinete de Seguridad permanece en Palacio Nacional, aunque la vigilancia fuera reforzada por policías de la capital; asimismo, se han cerrado accesos.

¿De qué trató la mañanera de AMLO este martes 16 de mayo de 2023?

Esta es la mañanera de AMLO de este martes 16 de mayo de 2023, Día del maestro, presentada por Fuerza Informativa Azteca (FIA), este es el resumen en vivo de la conferencia del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional, donde hubo una protesta por parte de integrantes del CNTE.

Alertan sobre drogas como metanfetamina y cocaína

La secretaría de Salud informa sobre cuáles son los riesgos y efectos de drogas como metanfetamina y cocaína. Se especificó que hoy en día la cocaína no tiene ningún uso médico.

AMLO habla sobre Estados Unidos y migración

El presidente AMLO reportó que se ha reducido el número de personas que buscan llegar a Estados Unidos por México. “Ya está bajando el flujo migratorio y se quedaron con las ganas nuestros adversarios y los que lucran con el asunto migratorio del otro lado de la frontera”, dijo.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reportó que se ha reducido el número de personas que buscan llegar a Estados Unidos por México pic.twitter.com/b8znemWsem — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 16, 2023

AMLO confía en que China ayudará a crisis de fentanilo

AMLO habló acerca de la crisis de fentanilo y el apoyo necesario del gobierno de China, sobre el cual dijo que: "Van a corresponder a la amistad que tenemos".

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ confió en que haya acuerdo con #China para impedir tráfico de #fentanilo conocer operación a fondo de bandas criminales pic.twitter.com/B0XqQ38Pth — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 16, 2023

AMLO habla acerca de la marcha del CNTE hoy

Sobre la marcha del CNTE hoy martes 16 de mayo, el presidente López Obrador aseveró que ya se están cumpliendo sus demandas. "Ya se les está atendiendo y lo que están demandando ya se les está cumpliendo. Quieren cancelación de la Reforma Educativa. Eso ya se hizo, aunque, ellos sostienen que no”, dijo AMLO. En ese sentido, aseveró que se tratan de "visiones distintas".