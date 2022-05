Marchan en Colima por desaparecidos previo a Día de la Madre

Colima.- Con un pase de lista de más de 300 desaparecidos en Colima durante el 2021 iniciaron la marcha familiares que los buscan sin descanso.

Salieron con sus fotografías en mano para recordarlos, previo al 10 de mayo Día de las Madres, donde aseguran no hay nada que celebrar.

“Busco a mi hijo, se llama José Alberto Avalos Contreras, hace un año 2 meses desapareció. ¿A dónde se dirigía o qué? Él estaba con su papá, un día vino a la casa de mi hija a buscarme, no me encontró, fue con ella y esa fue la última vez que lo vimos": señaló Dora Contreras.

Mientras que Iracema Rodríguez: “A quien busco es el papá de mis hijos Héctor Chávez Grajeda. Él tiene desde el 19 de Mayo del 2019 que desapareció y no hemos sabido nada de él, no ha habido avances de carpeta, no hay avance de investigaciones, no ha habido nada”.

Al concluir la marcha, frente al Palacio de Gobierno, simularon una fosa clandestina y explicaron como trabajan en las jornadas de búsqueda para encontrar a sus seres queridos.

Expusieron que Colima, como el resto del país, se ha convertido en una gran fosa común en donde sepultan los cuerpos de hijos e hijas, pero exhiben la inexistencia de un Estado de Derecho, en donde los delitos no son perseguidos y castigados, en donde la prevención no se hace efectiva.

Desaparecidos en Colima

Para la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos, en la mayoría de los casos involucra mayor número de jóvenes entre los 17 y 33 años y principalmente desaparecen varones.

Arely Santos, comisionada de desaparecidos, explicó: “Tenemos desafortunadamente varias personas desaparecidas. Estas personas son tanto del Estado como personas que vienen de turistas o a trabajar. Cada caso es único; sin embargo, si hay patrones de relación. Algunos relacionados con crimen organizado, sustancias ilícitas, delincuencia organizada”.