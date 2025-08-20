Delincuentes aprovechan vacaciones: 155 escuelas protagonizaron robos en Tabasco.

Durante el periodo vacacional del fin del ciclo escolar 2024-25 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), cuando los salones permanecen vacíos y la vigilancia disminuye, la delincuencia encontró una nueva oportunidad: las escuelas. En Tabasco, al menos 155 planteles de nivel básico han sido víctimas de robos que afectan directamente el regreso a clases, según datos de la Asociación Nacional de Padres de Familia.

¿Cómo operan los robos en escuelas de Tabasco?

Los reportes coinciden en un mismo patrón: los ladrones ingresan durante la noche y desmantelan las instalaciones eléctricas, llevándose cableado e interruptores que permiten el funcionamiento del aire acondicionado.

El impacto es doble: además del costo económico, las condiciones para los estudiantes serán críticas debido a las altas temperaturas que caracterizan a la entidad.

En el fraccionamiento Lomas de Ocuiltzapotlán, municipio de Centro, tres escuelas fueron blanco de la delincuencia en una sola semana: un jardín de niños, una primaria y una telesecundaria.

Padres de familia relatan que la respuesta de las autoridades ha sido mínima y que, en muchos casos, son ellos quienes deben asumir los gastos.

“Se llevaron pues el cableado, la caja de registro prácticamente de aquí de la institución. De igual manera se suscitó que se robaron el cableado eléctrico”, explicó uno de los padres afectados.

La molestia aumenta cuando se recuerda que esta situación no es nueva. Cada periodo vacacional, aseguran, los planteles educativos son saqueados sin que exista una estrategia de seguridad efectiva.

“Jalaron los cables, los cortaron, y pues están dejando prácticamente a tres salones sin energía. De alguna manera los papás nos hemos esforzado porque nuestros hijos puedan estar con aire acondicionado en las clases”, denunció otro padre de familia.

En algunos casos, como en la primaria del fraccionamiento, la promesa oficial es que la reparación tardará hasta tres meses, lo que comprometería el arranque del ciclo escolar.

“El de la primaria le comentaron a la compañera que de aquí a tres meses van a ver si pueden ayudar para cambiarle los cables que fueron robados, de aquí a tres meses ya tenemos tres meses de clases”, sentenció una madre de familia.

Ante la falta de soluciones inmediatas, los comités de padres ya interpusieron denuncias ante la Fiscalía estatal. Su objetivo es dejar constancia de los robos y presionar a las autoridades educativas para que actúen cuanto antes.

Mientras tanto, el regreso a clases en Tabasco se ve amenazado no solo por la inseguridad, sino también por aulas sin electricidad ni condiciones adecuadas para recibir a los estudiantes.

